«سايك فولكس فاجن» تستدعي 83 ألف سيارة في الصين

بكين (د ب أ)

بدأت شركة سايك فولكس فاجن الصينية الألمانية استدعاء 83 ألف سيارة في الصين لإصلاح عيوب، حسبما أفادت هيئة تنظيم السوق في الصين.

وبدأت عملية الاستدعاء يوم الجمعة، وتشمل 57 ألفاً و659 وحدة من طراز بولو بلس المصنعة في الفترة بين 12 أكتوبر 2020 و17 مارس 2022، بالإضافة إلى 25 ألفاً و838 سيارة من طراز «تي كروس» المصنعة في الفترة من 12 أكتوبر 2020 و25 مارس 2022، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الحكومية لتنظيم السوق.

وأوضح البيان أن رواسب الوقود قد تتراكم داخل مضخة الوقود، مما قد يؤدي إلى تشغيل غير سلس للمحرك وتعطل مضخة الوقود. وفي الحالات القصوى، قد تفقد السيارات قوتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سايك فولكس فاجن قولها إنها ستقوم بتوفير بديل محسن لمضخات الوقود للسيارات خلال فترة الاستدعاء للقضاء على المخاطر المتعلقة بالسلامة.