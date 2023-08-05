الأحد 6 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«سايك فولكس فاجن» تستدعي 83 ألف سيارة في الصين

الشركة وفرت بديلاً محسناً لمضخات الوقود بالسيارات (أرشيفية)
6 أغسطس 2023 01:06

بكين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الصين ترفع مستوى الاستجابة الطارئة للفيضانات
إصابة 21 شخصاً بعد زلزال قوي ضرب شرق الصين

بدأت شركة سايك فولكس فاجن الصينية الألمانية استدعاء 83 ألف سيارة في الصين لإصلاح عيوب، حسبما أفادت هيئة تنظيم السوق في الصين. 
وبدأت عملية الاستدعاء يوم الجمعة، وتشمل 57 ألفاً و659 وحدة من طراز بولو بلس المصنعة في الفترة بين 12 أكتوبر 2020 و17 مارس 2022، بالإضافة إلى 25 ألفاً و838 سيارة من طراز «تي كروس» المصنعة في الفترة من 12 أكتوبر 2020 و25 مارس 2022، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للإدارة الحكومية لتنظيم السوق. 
وأوضح البيان أن رواسب الوقود قد تتراكم داخل مضخة الوقود، مما قد يؤدي إلى تشغيل غير سلس للمحرك وتعطل مضخة الوقود. وفي الحالات القصوى، قد تفقد السيارات قوتها. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن سايك فولكس فاجن قولها إنها ستقوم بتوفير بديل محسن لمضخات الوقود للسيارات خلال فترة الاستدعاء للقضاء على المخاطر المتعلقة بالسلامة.

فولكس فاجن
الصين
ألمانيا
السيارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
المهرج والفنان دجانغو إدواردز (وسط) يقف مع ولديه أثناء بروفة عرض
دنيا
وفاة المهرج الأميركي الشهير دجانغو إدواردز
اليوم 12:01
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
الرياضي
«مستهدف» ثاني أفضل حصان «في الكوكب»!
اليوم 12:00
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
الرياضي
كورتوا: «الريال» قادر على تجاوز «محنة» رحيل «النجم الأول»!
اليوم 12:00
سودانيون يمشون ويقودون سياراتهم عبر مياه الفيضانات الموحلة بالقرب من أم درمان
الاقتصادي
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©