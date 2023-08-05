مليار درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» بنمو 2% في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2023، حيث سجلت الشركة زيادة في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.57 مليار درهم بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي الأرباح باستثناء حركة المخزون ليصل إلى 1.03 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، مدعومةُ بارتفاع مبيعات الوقود ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.13 مرة في نهاية النصف الأول من العام، كما حافظت على مركز مالي قوي معززَّا بسيولة وافرة بلغت 4.7 مليار درهم.

الأداء التشغيلي

شهدت أدنوك للتوزيع نمواً على أساس سنوي في إجمالي كميات مبيعات الوقود في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بزيادة بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت كميات وقود التجزئة، والتي تمثل حوالى 70% من إجمالي كميات الوقود، بنسبة 8% على أساس سنوي ، في الوقت الذي سجلت فيه كميات وقود الشركات نمواً مستداماً بنسبة 12% على أساس سنوي، مدعومة بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "لقد حقّقت أدنوك للتوزيع نتائج قوية خلال النصف الأول من العام، ساهم في ذلك الأداء التشغيلي القوي والمبادرات التي أطلقتها الإدارة لتحسين الكفاءة في جميع قطاعات الشركة. ونتوقع أن يستمر زخم النمو خلال النصف الثاني من 2023، فيما نسير على خطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا لهذا العام بما في ذلك خطتنا لترشيد النفقات التشغيلية وتوسعة شبكة محطات الشركة على الصعيد المحلي والدولي. نحن ملتزمون بتحقيق نمو مستدام وعوائد مجزية للمساهمين على المدى الطويل. ويعزز ذلك يقيننا الراسخ بإستراتيجينا للنمو الذكي وحرصنا على تحسين كفاءتنا التشغيلية بشكل مستمر والمضي قدمًا في تنفيذ خططنا التحولية التي تركز على الابتكار وترقية تجربة العملاء، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملياتنا، ودعم أهداف التنقل المستدام التي تسعى الدولة لتحقيقها، وذلك ضمن مساعينا لمواكبة أعمالنا للمستقبل والاستفادة القصوى من الفرص التي يوفّرها التّحول في قطاع الطاقة."

وواصل قطاع أعمال تجزئة غير الوقود في الشركة تحقيق أداءً قوياً حيث ارتفع إجمالي الربح بنسبة تتجاوز 12% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بزيادة بنسبة 14% في معاملات غير الوقود وتحقيق أعلى معدل تحويل (من محطات الوقود إلى متاجر التجزئة). وجاء النّمو في معاملات غير الوقود بفضل تنفيذ العديد من المبادرات لتعزيز مبيعات المأكولات والمشروبات إلى جانب المبادرات التي تركز على العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة غير الوقود وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة.

حققت أدنوك للتوزيع نموًا كبيرًا من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز تجربة العملاء. وقد نجح ذلك في تقديم عروض مخصصة من خلال برنامج مكافآت أدنوك، الذي أصبح يضم الآن أكثر من 1.7 مليون عضو. بالإضافة إلى ذلك ، أعادت الشركة تنشيط متاجر واحة أدنوك، حيث جددت خمسة متاجر في النصف الأول من العام

كما أطلقت الشركة حملة جديدة لمكافآت العملاء تتيح لهم كسب نقاط المكافآت بمعدل أسرع. وبهذا يصبح عملاء الشركة الآن قادرين على كسب ما يصل إلى ثلاث مرات (3 أضعاف) من النقاط في كل عملية شراء ، ما يؤدي إلى تحسين عرض قيمة العميل لمكافأة العملاء الحاليين بشكل أفضل وجذب عملاء جدد. أهداف الحملة.

بالإضافة الى تعزيز حياة العملاء من خلال خدمات سلسة ومبتكرة وكذلك توفير مجموعة واسعة من المنتجات. وتهدف الحملة إلى زيادة حجم المعاملات ومعدل التحويل لمتاجر الشركة، في الوقت الذي تعمل فيه مبادرة توحيد المدفوعات أيضًا على تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك ، تساهم المبادرات التي تربط مكافآت أدنوك بجميع عمليات الشراء التي تتم في محطات الخدمة بشكل إضافي في النمو ، مما يتيح للعملاء الحصول على نقاط المكافآت واستبدالها مقابل العروض القيمة في الوقود وخدمات تغيير التشحيم والمتاجر وغسيل السيارات ، مما يساهم في النمو المستمر للشركة.

استراتيجية التوسع

قامت أدنوك للتوزيع بتسريع تنفيذ استراتيجتها للنمو بافتتاح 13 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من العام، 3 منها في دبي، ليصل بذلك عدد محطات شبكتها المحلية إلى 511 محطة خدمة ( 42 محطة خدمة في دبي)، وذلك كما في 30 يونيو 2023. ويعزز ذلك من مكانة الشركة الرائدة في قطاع توزيع الوقود بالتجزئة في الدولة. وتظل الشركة في مركز قوي يتيح لها تحقيق أهداف خطط توسعها لهذا العام والرامية إلى افتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة خدمة جديدة.

وأحرزت الشركة تقدماً كبيراً في مجال توسعها دولياً حيث أعلنت عن اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر" في فبراير 2023، والتي تُعد من بين أكبر أربع شركات توزيع وقود بالتجزئة في مصر. كما نجحت الشراكة الجديدة في توسعة أعمالها الخاصة بوقود الطائرات من خلال الحصول على امتياز تزويد طائرات شركة الاتحاد للطيران بالوقود في القاهرة. وفيما يتعلق بقطاع وقود التجزئة، افتتحت الشراكة محطة خدمة جديدة في الربع الثاني من 2023. وتخطط أدنوك للتوزيع لافتتاح أول ثلاث محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لها في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.

ووسّعت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 شبكة الدول التي تصدر إليها مجموعة زيوت "أدنوك فويجر" إلى 32 سوقاً في جميع أنحاء العالم. كما تعمل الشركة على استكشاف الفرص المتاحة لدخول أسواق جديدة ونامية في قطاع خدمات تغيير الزيت (التشحيم) من خلال التعاون مع شركاء رئيسيين من جميع أنحاء العالم. وفي هذا السياق، كانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن توقيع اتفاقية مع شركة هندوستان للبترول المحدودة، وهي إحدى كبرى شركات توزيع الوقود وخدمات تغيير الزيت في الهند. وتُعد هذه الاتفاقية إنجازاً مهمًّا في إطار استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، وتعزيز مركزها في أسواق زيوت التشحيم الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

الكفاءة التشغيلية

تركز أدنوك للتوزيع على توسعة شبكة محطاتها وتعزيز مساهمة قطاع أعمال التجزئة لغير الوقود وذلك من خلال تطبيق المبادرات الإدارية الرامية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لجميع قطاعات الشركة ووضع ضوابط مالية صارمة وترشيد الإنفاق. وقد نجحت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 في توفير ما قيمته 55 مليون درهم من النفقات التشغيلية، محرزةً تقدماً ملحوظاً في تحقيق هدفها لخفض التكاليف التشغيلية على أساس مماثل في عام 2023 بما يزيد عن 92 مليون درهم.

وتواصل شركة أدنوك للتوزيع التزامها في استكشاف فرص النمو المحتملة ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها الانتقال في قطاع الطاقة، بما في ذلك حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة. وأعلنت الشركة في بداية العام عن تعاونها مع شركة "طاقة" لإطلاق المشروع المشترك "E2GO" الذي يهدف إلى إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تدير أدنوك للتوزيع حالياً 38 نقطة شحن كهربائي في العديد من محطات الخدمة.

كما عقدت الشركة شراكة استراتيجية مع دائرة النقل والبلديات - أبوظبي، ممثلة في مركز النقل المتكامل، للتعاون في استكشاف الفرص الكفيلة بتعزيز استدامة قطاع النقل البري الثقيل والخفيف في أبوظبي. وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت أدنوك للتوزيع ومركز النقل المتكامل على التعاون لاستكشاف إمكانيات توفير حلول التنقل المستدامة. وتشمل المبادرات الرئيسية المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية وعديمة الانبعاثات.

وفي يناير 2023، أعلنت أدنوك للتوزيع عن خططها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، وذلك من خلال التزام بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية من أجل تعزيز مواكبة أعمالها للمستقبل وتحقيق عائدات مستدامة لمساهميها على المدى الطويل. ومنذ ذلك الوقت، اتخذت الشركة خطوات ملموسة للإيفاء بهذا الالتزام وتحقيق الانتقال في مجال الطاقة. كما أعلنت الشركة عن إبرام شراكة مع "إيميرج"، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"إي دي أف"، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات خدمة أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، كجزء من توجّه الشركة لتركيب الألواح الشمسية بشكل تدريجي في محطات الشركة على مستوى دولة الإمارات لتزويد محطات الخدمة بالطاقة النظيفة. .

وفي إطار أجندة أدنوك للتوزيع للاستدامة، أطلقت الشركة مؤخّرًا بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي مبادرة مشتركة جديدة لإعادة تدوير المخلفات تهدف إلى تركيب ماكينات ذكية لإعادة تدوير النفايات في 25 محطة خدمة تجزئة أدنوك.

كما ستقوم أدنوك للتوزيع بتشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة لوقود الهيدروجين في المنطقة والتي ستنتج وقود الهيدروجين النظيف باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء خالية من الكربون. يأتي ذلك في إطار جهود مجموعة أدنوك للحد من انبعاثات الكربون في الإمارات.

عائدات للمساهمين

تظل أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين حيث تنص سياسة توزيع الأرباح الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في مارس 2023 على توزيع أرباح نقدية لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) لعام 2023. ويعني هذا توزيعات أرباح مجزية وشفافة للمساهمين وعائد ربحي سنوي للسهم بنسبة 5.3% (بناء على سعر السهم البالغ 3.90 درهم كما في 4 أغسطس 2023).

ووفقاً لسياستها لتوزيعات الأرباح، يتوقع أن توزع الشركة في شهر أكتوبر من هذا العام أرباحاً نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم على الأقل (10.285 فلس للسهم) عن النصف الأول من العام 2023. على أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح (10.285 فلس للسهم) في شهر أبريل 2024، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

وتنص سياسة أدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام القادمة على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع. وتعكس سياسة توزيعات الأرباح المركز المالي القوي للشركة والثقة في آفاق نموها وقدرتها على توليد تدفقات مالية مستقبلاً، وهو ما سيدعم تمكين الشركة من متابعة فرص النمو مع الحفاظ على جاذبيتها وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.