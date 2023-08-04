20 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق المال الإماراتية مكاسب جديدة بلغت قيمتها 20 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.522 تريليون درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وجاءت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية مدعومة من النتائج المالية للشركات في النصف الأول من العام الجاري، ومعززة للثقة بالاقتصاد الوطني ومحفزة للاستثمار.

وارتفعت السيولة الإجمالية التي تدفقت لسوقي المالي بالدولة إلى 9.46 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي بزيادة قيمتها 1.165 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 14%.

كما استمر تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوقي المال في أبوظبي ودبي وبلغت محصلة تداولاتهم نحو 455 مليون درهم صافي شراء خلال الأسبوع الماضي.

سوق أبوظبي

وتفصيلا، في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي سجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب جديدة بلغت قيمتها 14 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي لترتفع قيمته الإجمالية إلى 2.832 تريليون درهم مقارنة مع 2.818 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة السيولة التي تدفقت لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية لتبلغ 7.16 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 5.72 مليار درهم في الأسبوع السابق، بزيادة 1.44 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 25%.

وشهد السوق إبرام نحو 97 ألف صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.225 مليار سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق في المنطقة الخضراء مرتفعا بنسبة 0.26% تعادل نحو 25.6 نقطة ليغلق على مستوى 9786.4 نقطة أمس، مقارنة مع 9760.8 نقطة بنهاية جلسة التداولات الأسبوع السابق.

وخيم «اللون الأخضر» على معظم الأسهم المتداولة بدعم من النتائج القوية للشركات في النصف الأول من 2023، حيث ارتفعت أسعار الإغلاق ل 45 شركة خلال الأسبوع الماضي، فيما أغلقت 29 شركة على تراجع، وتماسكت أسعار 29 شركة أخرى عند نفس مستويات إغلاقها السابقة من دون تغيير.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي أن المستثمرين الأجانب، استمروا في عمليات التجميع حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 175 مليون درهم صافي شراء، منها 92 مليون درهم صافي شراء لمستثمرين أجانب من غير العرب، و87 مليون درهم صافي شراء أيضاً لمستثمرين خليجيين، فيما سجلت تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) 4 ملايين درهم صافي بيع. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 26.3% من إجمالي قيمة التداولات في سوق العاصمة خلال الأسبوع الماضي.

سوق دبي

وفي سوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو 1.108 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 48.15% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 827.19 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35.95% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 280.5 مليون درهم، صافي شراء. من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.161 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50.81% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة حوالي 1.052 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45.74% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 117 مليون درهم، صافي شراء.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي نحو 2.3 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى 690 مليار درهم وفقا لأسعار الأغلاق يوم أمس، مقارنة مع 684 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق، مسجلة زيادة بقيمة 6 مليارات درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4083.2 نقطة مقارنة مع 4036.9 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، بارتفاع 46.3 نقطة مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.15%.