«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تطبق «الهوية الرقمية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن بدء التطبيق الإلزامي للهوية الرقمية (UAEPass) للمتعاملين والشركات مع أنظمة الوزارة للحصول على الخدمات الرقمية من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية والتطبيق الذكي بشكل حصري.

ودخل القرار حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من 15 يوليو الجاري، وأصبح على متعاملي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجدد التسجيل عبر الهوية الرقمية (UAEPass) للحصول على خدمات الصناعة، والمواصفات، والمطابقة، والاعتماد التي تقدمها الوزارة، وبما يدعم المستهدفات الاستراتيجية للوزارة، لتقديم كافة الخدمات الإدارية.

وأكد حميد حسن الشامسي، مدير إدارة سعادة المتعاملين، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة شهدت تفاعلاً إيجابياً من قِبل المتعاملين في التحول لاستخدام الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد مستخدمي تطبيق الهوية الرقمية UAEPass 3795 مستخدم خلال الفترة التجريبية حتى دخول التطبيق حيز التنفيذ الإلزامي والمزمع ابتدائه في تاريخ 15 أغسطس 2023، مشيراً إلى أن إجمالي المتعاملين الذين تم تسجيلهم للوصول إلى خدمات الوزارة بلغ 12756 مستخدماً.