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225 مليون درهم صافي أرباح «برجيل القابضة»

225 مليون درهم صافي أرباح «برجيل القابضة»
5 أغسطس 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت مجموعة برجيل القابضة بي إل سي «برجيل»، أمس، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS ).
وبلغت الإيرادات 2.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% على أساس سنوي، مدفوعة بالزيادة في أعداد المرضى الداخليين، إلى جانب ارتفاع عوائد المرضى. 
وبلغ صافي الربح 225 مليون درهم، بزيادة قدرها 47% على أساس سنوي، وذلك نتيجة للنمو القوي وانخفاض التكاليف بشكل كبير؛ وارتفع صافي الربح في الربع الثاني بنسبة 51.4% على أساس سنوي ليصل إلى 103 مليون درهم.
وتعليقاً على النتائج المالية، قال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة:»حققت برجيل القابضة أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام 2023، حيث حققت نمواً قوياً في صافي الدخل والربح مع إحراز تقدم تشغيلي واستراتيجي كبير. وارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 13.9% على أساس سنوي وصافي الربح بنسبة 47.0% على أساس سنوي. وواصلت مدينة برجيل الطبية الرائدة تحقيق نمو قوي، حيث حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 34.5% بفضل ارتفاع أعداد مرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين».

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