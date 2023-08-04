580 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 580 مليون درهم إماراتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، محققةً زيادة بنسبة 59%، مقارنةً بـ364 مليون درهم إماراتي للفترة ذاتها في عام 2022.

كما حققت الشركة زيادة في صافي الربح بنسبة 65% خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 حيث بلغت 266.03 مليون درهم مقارنةً ب 161.54 مليون درهم للفترة ذاتها في العام 2022.

وسجل إجمالي الإيرادات في المجموعة نمواً بارزاً وصل إلى 2.03 مليار درهم إماراتي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنةً ب 1.55 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، محققةً زيادة بنسبة 31%.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان:«تعكس الإيرادات المحققة وارتفاع صافي الأرباح، الأداء القوي لقطاع العقارات مدعوماً بعائدات كبيرة من المحفظة الاستثمارية. إذ لا يزال مشروع دانه بيى في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، يستقطب اهتماماً واسع النطاق. وبالإضافة إلى أهمية ومكانة قطاع العقارات، الذي يُشكل أحد أبرز قطاعات الأعمال الرئيسية بالنسبة لنا، يتمحور تركيزنا أيضاً، حول توظيف رأس المال بكفاءة عالية في الفرص ذات القيمة التراكمية».