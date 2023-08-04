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ارتفاع أسعار القمح بالتعاملات الآسيوية

ارتفاع أسعار القمح بالتعاملات الآسيوية
5 أغسطس 2023 01:22

سنغافورة (د ب أ)

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 ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية أمس بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة. 
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر القمح ارتفع بنسبة 2.6% ليقلص خسائره الأسبوعية. 
وأعلنت شركة «كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين» غلق الميناء مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء الذي يستخدم أيضاً في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم. 
 وشهدت أسعار العقود الآجلة للقمح تقلبات حادة منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية عقب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود يوم 17 يوليو الماضي. في الوقت نفسه، صدرت روسيا كميات قياسية من القمح إلى الأسواق العالمية. 
وارتفع سعر القمح أمس بنسبة 2% إلى 6.395 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.8% إلى 4.975 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل.

القمح
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