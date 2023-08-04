8.4 مليار درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، حيث حققت الشركة في النصف الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 38.9 مليار درهم إماراتي (10.6 مليار دولار أميركي)، مقارنة بالإيرادات المبدئية المعدلة البالغة 48.8 مليار درهم إماراتي (13.3 مليار دولار أميركي) للنصف الأول من عام 2022، متأثرةً ببيئة التسعير المنخفضة، فيما سجلت صافي دخل بلغ 8.4 مليار درهم في النصف الأول 2023.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2023 مبلغ 19.8 مليار درهم إماراتي (5.4 مليار دولار أميركي) مقارنةً بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 26.1 مليار درهم إمارتي (7.1 مليار دولار أميركي) في الربع الثاني من عام 2022.

وحافظت الشركة على مستويات عالية من الاستمرارية التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023، بمتوسط موثوقية بلغ 98.9% عبر منشآتها، مما دعم زيادة حجم الإنتاج بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

ونتيجة انخفاض أسعار غاز البترول المسال وخام برنت في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً ببيئة التسعير المرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى تصدير غاز السوائل ذات هامش الربح المرتفع بالإضافة إلى التركيز على زيادة الكفاءة.

وتمكنت الشركة عبر التدابير التي اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار أمريكي) وصافي دخل بلغ 3.7 مليار درهم إمارتي (1.0 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من عام 2023 وحده، مما يدل على أن أدنوك للغاز تتميز بهامش ربح يمكن التنبؤ به ومرونة مدعومة بفرص نمو مربحة.وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: «تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2023 مرونة ومتانة أعمالنا بالنظر إلى ما شهدته أسعار الغاز من انخفاض مقارنةً مع الأسعار المرتفعة التي سجلت في النصف الأول من عام 2022، حيث حققنا صافي دخل قدره 8.4 مليار دهم «2.3 مليار دولار أمريكي» للفترة المنتهية في 30 يونيو من عام 2023. ويؤكد هذا الأداء المتميز قوة أعمالنا المدعومة ببيع المزيد من سوائل التصدير ذات هوامش الربح المرتفعة، وهي استراتيجية أثبتت فعاليتها».

وأضاف: «يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نمواً كبيراً وطويل الأمد باعتباره وقوداً سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي. وتواصل أدنوك للغاز التزامها الكامل بالاستثمار في كوادرها البشرية وعملياتها والأسواق التي تنشط فيها، كما استمرت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 بالاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي».

وقال العبري: «تُظهر الاتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال التي وقعناها مؤخراً واستثماراتنا المحلية بأننا نتمتع بوضع مثالي لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الغاز مع الاستمرار في التركيز على خفض الانبعاثات من عملياتنا بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وسنستمر في تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا على المدى الطويل».

الاستثمار في النمو

تماشياً مع استراتيجيتها للنمو، أرست أدنوك للغاز مؤخراً عقوداً بقيمة 4.2 مليار درهم لإنشاء خط أنابيب يمتد لـ 3500 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية، مما يمثل إنجازاً رئيسياً آخر لبرنامج تعزيز شبكة خطوط أنابيب الغاز للمبيعات (استدامة). وسيسهم هذا التوسع الاستراتيجي لخط الأنابيب في دفع عجلة نمو الشركة مع استمرارها في توفير إمدادات مستدامة من الغاز لدعم الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي في الدولة.

قاعدة العملاء

تواصل أدنوك للغاز، الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي وتوسيع نطاق حضورها وترسيخ مكانتها كمورد موثوق لهذا المورد الحيوي. وكانت الشركة قد أعلنت في 18 يوليو 2023 عن اتفاقية تتراوح قيمتها من 26 إلى 33 مليار درهم وتمتد لـ 14 عاماً مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة لتوريد 1.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وجاءت هذه الاتفاقية بعد توقيع اتفاقية أخرى مماثلة في الربع الثاني من عام 2023 مع شركة «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز»، لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواقٍ مختلفةٍ حول العالم. كما قامت الشركة في فبراير بتسليم أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا، مما يمهد الطريق للمزيد من الشحنات طويلة الأجل.

توزيعات الأرباح

تؤكد شركة أدنوك للغاز، كما هو مذكور في الاكتتاب العام، عزمها دفع أرباح بقيمة 5.968 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2023 وأرباح أخرى بقيمة 5.968 مليار درهم الربع الثاني من عام 2024. وتتوقع الشركة زيادة قيمة الأرباح السنوية المستهدفة بنسبة 5% على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027. ويعكس النمو المستهدف في توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية والواضحة لشركة أدنوك للغاز، والتي توفر مجالاً واسعاً للاستثمار في النمو المستقبلي على المدى الطويل وتتيح عوائد مستقرة للمساهمين.