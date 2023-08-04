2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 363 مبايعة بقيمة 809.25 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 141.54 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 667.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى ثم مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الثنيه الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 135 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.14 مليار درهم منها 11 رهونات أراضي بقيمة 22.75 مليون درهم و83 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.12 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 220 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 195 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 119.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 87.05 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبيه الأولى بقيمة 8.7 مليون درهم وأخرى بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 60.7 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 36.11 مليون درهم.