1.64 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول من

أعلنت شركة «أدنوك للحفر» اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني من عام 2023.

وسجلت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً في إيراداتها وصل إلى 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، كما سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح وصل إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار أميركي)، بزيادة قوية نسبتها 18% على أساس سنوي.

وجاء النمو الذي حققته الشركة في الإيرادات مدفوعاً بقطاع خدمات حقول النفط وقطاع الحفارات البحرية ذاتية الرفع اللذان حققا على التوالي ارتفاعاً بنسبة 45% و31%.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يعكس الأداء المالي القوي لشركة 'أدنوك للحفر' خلال النصف الأول من عام 2023 التزامنا باستراتيجية توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق ما نقدمه من خدمات مع تحسين هوامش الربح من خلال أداء التكلفة القوي. وعرفت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط في الفترة نفسها زيادة وصلت نسبتها إلى 45% على أساس سنوي مع هوامش قوية. كما تمكنت الشركة من تحقيق تقدم ملموس فيما يخص أهداف برنامج توسعة أسطولها من الحفارات بتوقيع اتفاقيات لبناء 16 منصة حفر برية تعمل بالطاقة الهجينة، والتي تشكل عنصراً محوريا ًإضافياً ضمن استراتيجية الشركة للحد من الانبعاثات». وأضاف: «يدعم أداء الشركة المالي القوي والدائم التطور سياستنا لتوزيعات الأرباح التصاعدية ونتوقع لتوزيعات الأرباح المؤقتة لهذا العام أن تأتي منسجمة مع هذه السياسة، الأمر الذي يعكس التزامنا المستمر بتوفير قيمة مستدامة لمساهمينا».

وفي سياق متصل، حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً قوياً لتصل إلى 2.49 مليار درهم (677 مليون دولار أميركي) بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، وذلك بسبب الزيادة في الإيرادات إلى جانب تحقيق وفرات كبيرة في التكلفة، مما أدى إلى تحقيق هامش استثنائي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 47%.

كما دفعت استراتيجية الشركة ضمن برنامجها لتوسعة أسطولها من الحفارات وتوسعة نطاق ما تقدمه من خدمات بصافي الأرباح إلى الارتفاع ليصل إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار أميركي)، بزيادة قوية نسبتها 18% على أساس سنوي.

وبدورها سجلت إيرادات الربع الثاني نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.66 مليار درهم (724 مليون دولار أميركي) وبزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع الأول.

وارتفعت أيضاً الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بنسبة 15% على أساس سنوي وبنسبة 3% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.26 مليار درهم (344 مليون دولار أميركي)، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%، أو 3 نقاط مئوية أعلى على أساس سنوي.

كما ارتفع صافي أرباح الربع الثاني بنسبة 12% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع الأول لتصل إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار أميركي). وظلت إيرادات قطاع خدمات الحفر البرية عموماً في مستوياتها خلال النصف الأول من عام 2023 عند 2.57 مليار درهم (701 مليون دولار أميركي) مقارنة بالعام الماضي.

كما أن الارتفاع الذي سجلته إيرادات هذا القطاع، مدفوعة بدخول حفارات جديدة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022، سببه انخفاض السداد السنوي لمطالبات ارتفاع التكلفة ولاسيما الانخفاض في أسعار الديزل.

وشهدت إيرادات الربع الثاني انخفاضاً بنسبة 10% على أساس سنوي، حيث تأثرت الفترة نفسها من العام الماضي بشكل إيجابي باستعادة تكاليف الوقود المرتفعة بما يتماشى مع الشروط التعاقدية.

وأدى الانخفاض في أسعار الديزل وما يرتبط بها من مدفوعات إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول.

كما ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البحرية خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 1.38 مليار درهم (376 مليون دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 31% بسبب دخول خمس حفارات ذاتية الرفع جديدة الخدمة ضمن أسطول الشركة التشغيلي خلال النصف الثاني من عام 2022.

وكان لدخول هذه الحفارات الجديدة أثراً إيجابياً على إيرادات الربع الثاني من هذا العام التي زادت بنسبة 33% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع الأول. وبلغت إيرادات قطاع خدمات الجزر الاصطناعية خلال النصف الأول من هذا العام 378 مليون درهم (103 ملايين دولار أميركي)، بزيادة نسبتها 2% على أساس سنوي، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 2% مقارنة بالربع الأول.

وارتفعت إيرادات قطاع خدمات حقول النفط لتصل إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من عام 2023، بزيادة نسبتها 45% على أساس سنوي، مدفوعة بتوسع نشاط هذا القطاع عبر محفظة أعماله بأكملها، فيما ارتفعت إيرادات الربع الثاني لهذا القطاع بنسبة 47% على أساس سنوي وبزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع السابق.

وعلى صعيد آخر، أعلنت «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول من عام 2023 توقيع عقود تفُوق قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار أميركي) تشمل الحصول على عقد خاص بمنصات الحفر البحرية ذاتية الرفع بقيمة 7.35 مليار درهم (2 مليار دولار أميركي)، وعقد لخدمات الحفر المتكاملة بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار أميركي).

ووقعت الشركة أيضاً اتفاقيات بيع وشراء للاستحواذ على حفارتين بحريتين ذاتيتي الرفع بمواصفات عالية و16 حفارة برية جديدة تعمل بالطاقة الهجينة.

جدير بالذكر أن اعتماد تشغيل حفارات تعمل بالطاقة الهجينة ضمن أسطول الشركة يشكل إضافة نوعية تندرج في إطار جهود «أدنوك للحفر» للحد من الانبعاثات في عملياتها التشغيلية.

وتماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية للشركة من المتوقع أن تعرف توزيعات الأرباح المؤقتة للسنة الحالية ارتفاعاً بما لا يقل عن نسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي تؤكد من خلاله الشركة التزامها بخلق قيمة مستدامة لمساهميها، ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح المؤقتة المستحقة وتوزيعها بحلول نهاية أكتوبر 2023.