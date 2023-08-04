الدولار يعاني قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية

نزل الدولار من أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام نظرائه الرئيسيين اليوم الجمعة إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الذي قد يؤثر في مسار حركة أسعار الفائدة الأميركية.

وسجل الجنيه الإسترليني زيادة طفيفة بعدما عوض الخسائر التي مني بها في أعقاب قرار بنك إنجلترا (المركزي) برفع الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.

وحوم الين قرب متوسط نطاق تداولاته في الأسبوع الجاري في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون قياس مدى قبول بنك اليابان (المركزي) لارتفاع العوائد في أعقاب تعديل مفاجئ في سياسة البنك الأسبوع الماضي.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مع انتعاش أسواق الأسهم الصينية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.07 بالمئة إلى 102.38 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وكان المؤشر قد سجل أمس الخميس أعلى مستوياته منذ السابع من يوليو عند 102.84 لكنه فقد قوته الدافعة في وقت لاحق مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري اليوم الجمعة.

لكن الدولار ارتفع إلى 142.64 ين مدعوما بزيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوى في حوالي تسعة أشهر عند 4.198 بالمئة الليلة الماضية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.27305 دولار بعدما هبط إلى 1.2620 دولار أمس الخميس للمرة الأولى منذ 30 يونيو بعد قرار بنك إنجلترا وذلك على الرغم من تحذيره من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة.

وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.09585 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.65815 دولار مواصلا الانتعاش بعدما سجل أمس الخميس أدنى مستوى في شهرين.