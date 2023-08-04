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الذهب يتجه لخسارة أسبوعية

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية
4 أغسطس 2023 08:45

يتجه الذهب فيما يبدو لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له في ستة أسابيع اليوم الجمعة إذ يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية الذي يحظى بمتابعة شديدة وذلك بعدما دفعت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1936.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1971.70 دولار للأوقية.
وخسرت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وسجلت أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو في الجلسة الماضية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الخميس بعدما أشارت بيانات التوظيف وبيانات اقتصادية أخرى إلى انحسار التضخم.
وتقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا مع ارتفاع عوائد السندات.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.6 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.29 دولار. ويتجه المعدنان لتكبد خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.
وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1260.65 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
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