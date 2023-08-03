589 مليار درهم صافي احتياطيات «المركزي» الدولية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 147 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتبلغ 589 مليار درهم في نهاية مايو الماضي مقارنة مع 442 مليار درهم في نهاية مايو 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.

وتظهر بيانات «المركزي»، أن صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية مايو تتجاوز الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقاً لقانون المصرف بنحو 154 مليار درهم، ما يؤكد متانة السياسة النقدية للدولة واستقرارها وقوة الاقتصاد الوطني الإماراتي، ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالعملة الوطنية.

وبلغت الاحتياطيات الدولية الإجمالية للمصرف المركزي 605 مليارات درهم بنهاية مايو 2023، منها 16 مليار درهم مطلوبات أجنبية. ووفقاً للبيانات، فإن قيمة احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية زادت بنحو 5.12 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 42.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 17.22 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 12.1 مليار درهم في نهاية مايو 2022.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها سجلت نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، لتبلغ أصولها 1.867 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، بزيادة بلغت قيمتها 262 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 1.605 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، واستحوذت بذلك على 48.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بدولة الإمارات بنهاية مايو الماضي.

كما ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التي تتخذ من دبي مقراً لها بنسبة 8.7% تعادل زيادة بقيمة 136 مليار درهم لتصل إلى 1.706 تريليون درهم بنهاية مايو 2023 مقارنة مع 1.57 تريليون درهم بنهاية مايو 2022، واستحوذت بذلك على 44.1% من إجمالي أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات بنهاية مايو الماضي.

وأما البنوك العاملة بالإمارات الأخرى، فقد بلغت أصولها الإجمالية نحو 295 مليار درهم بزيادة نسبتها 10.4% خلال عام، تعادل 28 مليار درهم مقارنة مع رصيدها بنهاية مايو 2022، حيث كانت تبلغ 267 مليار درهم، واستحوذت بذلك على 7.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة بنهاية مايو الماضي.

من جهة أخرى، هيمنت البنوك الوطنية (22 بنكاً) على 88.5% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بقيمة بلغت 3.423 تريليون درهم من إجمالي الأصول البالغة 3.868 تريليون درهم بنهاية مايو 2023، حيث بلغت حصة البنوك الأجنبية (39 بنكاً) 446 مليار درهم تعادل 11.5% من إجمالي أصول القطاع في الفترة نفسها.

وفي حين نمت الأصول الإجمالية للبنوك الوطنية بنسبة 13.2% حتي نهاية مايو 2023 على أساس سنوي، فإن أصول البنوك الأجنبية نمت بنسبة 6.3% خلال الفترة نفسها.