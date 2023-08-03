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1.18 مليار ريال أرباح «سابك السعودية» خلال 3 أشهر

مقر شركة «سابك» في الرياض (أرشيفية)
4 أغسطس 2023 02:35

دبي (رويترز)

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، أمس، انخفاض صافي أرباحها للربع الثاني 85 بالمئة، على خلفية تراجع متوسط أسعار المبيعات.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 1.18 مليار ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، انخفاضاً من 7.93 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق.
وقالت سابك في إفصاح للبورصة السعودية: «الاقتصاد العالمي شهد استمراراً في التباطؤ نتيجة لتشديد السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم العالمي، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض في الكميات المباعة». وأشارت الشركة إلى أنها لا تزال منضبطة في إدارة نفقاتها الرأسمالية، مع تقدير نفقات عام 2023 بنحو 3.3 إلى 3.8 مليار دولار. ووافق مجلس الإدارة في يونيو على توزيعات نقدية بقيمة 1.80 ريال للسهم عن النصف الأول من عام 2023.

السعودية
سابك
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