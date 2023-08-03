النفط يستقر بدعم من مخاوف الإمدادات

سنغافورة (رويترز)

تحركت أسعار النفط في نطاق ضيق، أمس، بعد يومين من تراجع وصل إلى مستوى حاد الأربعاء، إذ أثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المعنويات، لكن المخاوف من نقص المعروض قدمت بعض الدعم. وخفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما يعكس توقعات التدهور المالي والاستقطاب السياسي والوضع العالمي للدولار.

وعلى الرغم من التراجع الأوسع نطاقاً للمعنويات، تلقت أسعار النفط بعض الدعم على خلفية المخاوف من نقص المعروض بسبب تخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين والتي من المتوقع تمديدها في اجتماع مقرر الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 83.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.1 بالمئة إلى 79.53 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين اليوم الجمعة.

وتشير تقارير لـ «رويترز» إلى أنه من غير المرجح أن يعدل تحالف أوبك+ السياسات الحالية للإنتاج، إذ من المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً لشهر آخر ليشمل سبتمبر.