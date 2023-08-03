الروس والبريطانيون الأعلى في متوسط الإقامة بفنادق أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل السوق الروسي أعلى متوسط إقامة في فنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 4.6 ليلة، يليه السوق البريطاني بواقع 3.8 ليلة فندقية، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى نمو قياسي سجله السوق الروسي في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد السياح الروس بنسبة %205، وحل السوق الروسي في المرتبة الثالثة في أكثر الأسواق الدولية مصدرة للسياح للإمارة، أما السوق البريطاني، فسجل نمواً بنسبة %37، حيث حل في المرتبة الثانية في أكثر الأسواق الدولية الرئيسية المصدرة للسياح.

يأتي الأميركيون في المرتبة الثالثة بعد البريطانيين بمتوسط الإقامة في فنادق الإمارة، حيث يقيمون 3.7 ليلة فندقية في أبوظبي، ثم المصريون 3.1 ليلة، ثم الأردنيون 2.8 ليلة، يليهم السعوديون والهنود 2.5 ليلة، ثم الباكستانيون 2.2 ليلة، يليهم الصينيون 2.1 ليلة ثم الفلبينيون 2 ليلة.

وخلال شهر يونيو لوحده، سجل السوق الروسي أيضاً أعلى متوسط إقامة في فنادق العاصمة بواقع 4.9 ليلة، يليه السوق الأميركي بواقع 4 ليالٍ، ثم السوق البريطاني 3.5 ليلة، ثم السوقان السعودي والمصري 2.8 ليلة، ثم الأردني 2.5 ليلة، ثم الهندي 2.3 ليلة، يليه السوقان الصيني والباكستاني 1.9 ليلة، والفلبيني 1.7 ليلة.

واستقبلت فنادق أبوظبي 2.4 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنمو 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت إيرادات بنحو 3 مليارات درهم في النصف الأول، بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت حققت متوسط إشغال بلغ 70%، بينما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 425 درهماً، بنمو 24%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة.

وحققت الهند المرتبة الأولى بعدد النزلاء، حيث استقبلت الإمارة 271 ألف نزيل هندي، بنمو 45%، ثم السوق البريطاني بواقع 101 ألف نزيل، بنمو 37%، ثم السوق الروسي بواقع 88 ألف نزيل، بنمو 205%، يليه السوق المصري بواقع 87 ألف نزيل، بنمو 27%، ثم الفلبيني بواقع 84 ألف نزيل، بنمو 11%، ثم السوق الصيني بواقع 74 ألف نزيل، بنمو 449%، ثم الأميركي بواقع 62 ألف نزيل، بنمو 32%، ثم السعودي بواقع 58 ألف نزيل، بنمو 26%، ثم الباكستاني بواقع 51 ألف نزيل، بنمو 14%، ثم الأردني بواقع 45 ألف نزيل، بنمو 17%.