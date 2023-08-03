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الاقتصادي

«ابتكار كهرباء ومياه دبي» يعزز المهارات المستقبلية للشباب

مشاركون في فعاليات جلسة التوعية (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:35

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، سلسلة من الفعاليات خلال شهر يوليو بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لتنمية مهارات ومعارف الشباب حول التقنيات والصناعات المستقبلية والطاقة النظيفة والمتجددة. وأقام المركز جلسة توعوية بعنوان «استدامة الطاقة لأجيال المستقبل» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن سلسلة «لقاء عبر الأجيال» التي تنظمها الوزارة. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نؤمن في الهيئة، أن الشباب ثروة واستثمار وطني للمستقبل وعماد مواصلة مسيرة الازدهار وبناء الوطن. ونعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك فئة الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وندرك مسؤوليتنا الوطنية لإعداد جيل الشباب وتأهيلهم وإمدادهم بالمعلومات والمهارات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة، واستثمار طاقاتهم، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسرّع عجلة تحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ونعمل على تقديم النموذج الإماراتي المشرّف الذي يمكّن الشباب من قيادة العمل المناخي، خاصة مع وضع دولة الإمارات الشباب في قلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP)، لأول مرة في تاريخ المؤتمر منذ انطلاقته الأولى، والذي تستضيف الدولة الدورة الثامنة والعشرين منه في مدينة إكسبو دبي نهاية العام الجاري».

كهرباء ومياه دبي
دبي
الطاقة النظيفة
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