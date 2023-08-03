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غرفة الشارقة تؤهل موظفيها على نظام الإدارة المتكامل

خلال البرنامج التدريبي (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:35

الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير، البرنامج التدريبي المدقق الداخلي لنظام الإدارة المتكامل الذي استهدف عدداً من موظفي غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها.
شهد ختام البرنامج الذي حضره محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالعزيز السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في غرفة الشارقة.
وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية لغرفة الشارقة الهادفة إلى تطوير كفاءات أعضائها وموظفيها وخلق بيئة محفزة للإبداع، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة التميز المؤسسي، وتعزيز مستوى خدمات الغرفة وأعمالها على المستويات الوظيفية والتنظيمية كافة، مشيراً إلى أهمية البرنامج في نشر ثقافة الإشراف والتنفيذ على تطبيق نظام الإدارة المتكامل.

الشارقة
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