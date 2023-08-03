غرفة الفجيرة تُعرِّف ببرنامج الإمارات للخدمات الحكومية

الفجيرة (وام)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة «7 نجوم»، وذلك بالتعاون مع المركز العالي للاستشارات والتدريب، بحضور كل من عبدالله محمد سعيد الظنحاني وفطيم عبيد الشحي، عضوي مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة. وأكد مدير عام الغرفة في بداية البرنامج أهمية نشر ثقافة الابتكار والإبداع لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة الفجيرة، وكذلك التعريف بأهداف البرنامج ومضامينه في أوساط مجتمع الإمارة، معرباً عن شكره لمركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب لتعاونه مع الغرفة.

وأكد الدكتور أنور حاميم بن سليم، مدير مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، المحاضر في التميز المؤسسي وتأهيل القيادات، على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الحكومية في تقديم الخدمات التي تلبي جميع احتياجات العملاء.