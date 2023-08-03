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الاقتصادي

«مالية عجمان» تناقش تعزيز كفاءة العمل المالي الحكومي

مروان أحمد
4 أغسطس 2023 02:35

عجمان (الاتحاد)

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ناقشت دائرة المالية في عجمان مع «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال استشارات الخدمات المهنية، سبل تعزيز كفاءة العمل المالي في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المالية الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان.
واستعرض المجتمعون عدداً من المحاور شملت الاطلاع على التجارب المالية الرائدة على مستوى المنطقة، وآخر المستجدات بشأن المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع الحكومي، فضلاً عن بعض المقترحات العامة لتطوير السياسة المالية لإمارة عجمان، وذلك انطلاقاً من التزام الدائرة برفع كفاءة أنظمة العمل.
وأكد مروان آل علي، حرص دائرة المالية في عجمان على الاستفادة من خبرات شركائها في القطاع الخاص لتحسين أداء القطاع المالي الحكومي، وتعزيز منظومة مالية حكومية رائدة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة في إمارة عجمان، ويسهم في تحقيق رؤيتها وتعزيز تنافسيتها.

عجمان
دائرة المالية
بي دبليو سي
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