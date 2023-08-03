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%67 نمو حركة المسافرين في مطار أبوظبي

%67 نمو حركة المسافرين في مطار أبوظبي
4 أغسطس 2023 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل مطار أبوظبي الدولي أداءه الاستثنائي هذا العام، حيث أعلنت «مطارات أبوظبي»، أمس، نتائج حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2023 التي كشفت عن تحقيق نمو قياسي في حركة المسافرين والرحلات والشحن.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع حركة المسافرين بواقع 67%، أي عبور أكثر من 10.258.653 مسافراً مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ 6.158.376 مسافراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي نحو 67.835 رحلة، محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36% مقارنة بـ 49.919 رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.
كما تواصل شبكة مطار أبوظبي الدولي توسعها بوتيرة متسارعة، لتشمل خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 114 وجهة تخدمها 27 شركة طيران رائدة.
وتضم قائمة أبرز وجهات السفر الدولية في المراتب الخمسة الأولى من حيث أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي كلاً من مومباي (461.081) ولندن (374.017) ودلهي (331.722) وكوتشي (331.722) والدوحة (261.117) .
وبهذه المناسبة، قال فرانك مكروري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: «تأتي نتائج تقرير حركة المسافرين للنصف الأول من عام 2023 انعكاساً لجهودنا المتواصلة نحو دعم وتنشيط قطاعات الأعمال والسياحة والطيران في دولة الإمارات. ومما لا شك فيه، فإنّ هذه الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين والرحلات تسلط الضوء على خططنا التنموية في مطارات أبوظبي ونهجنا المتفرد في العمليات، واعتمادنا أحدث التقنيات التكنولوجية وما نتبعه من منظومة شراكات متنامية. ويتمثل هدفنا في مواصلة البناء على هذا النجاح، والتركيز على تقديم أعلى معايير التميز في الخدمات إلى ضيوفنا كافة يومياً».

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