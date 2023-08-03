«إي أي أتش إثمار» القابضة تستحوذ على حصة في «جيوان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. «إي أي أتش» وجيوان القابضة «جيوان»، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة جيوان. وصرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: «نُعلن اليوم عن استحواذ استراتيجي في جيوان، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. ستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع جيوان.».

من جهته، تحدث علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة، عن هذا الاستحواذ، فقال: «تمتلك جيوان سجلاً حافلاً من الإنجازات والعمليات الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أسس لمزيد من التوسع من خلال عملية الاستحواذ من قبل إي أي أتش، وهذا ينسجم مع رؤيتنا المشتركة في العمل على مشاريع واستثمارات جديدة، تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في الاقتصاد الإماراتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيد من الازدهار للعاصمة أبوظبي».