الجمعة 4 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«إي أي أتش إثمار» القابضة تستحوذ على حصة في «جيوان»

خلال التوقيع علي اتفاقية الاستحواذ (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
«ثنائية» لخيول الإمارات في «جوودوود»

أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. «إي أي أتش» وجيوان القابضة «جيوان»، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة جيوان. وصرّح علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: «نُعلن اليوم عن استحواذ استراتيجي في جيوان، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. ستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع جيوان.».
من جهته، تحدث علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة، عن هذا الاستحواذ، فقال: «تمتلك جيوان سجلاً حافلاً من الإنجازات والعمليات الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أسس لمزيد من التوسع من خلال عملية الاستحواذ من قبل إي أي أتش، وهذا ينسجم مع رؤيتنا المشتركة في العمل على مشاريع واستثمارات جديدة، تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في الاقتصاد الإماراتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيد من الازدهار للعاصمة أبوظبي».

أبوظبي
الاستثمار
الإمارات
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
اليوم 10:46
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
الرياضي
«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا
اليوم 12:11
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
الوحدة يترقب لقاء «الذكريات والتحدي» أمام الشباب
اليوم 12:00
سهيل المزروعي
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية تطلق "باقة الإسكان" لإسعاد المواطنين
اليوم 11:41
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
الرياضي
الأهلي يلغي «ودية» ماينز
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©