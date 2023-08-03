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الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب» تنظم «مجلس المتعاملين» في رأس الخيمة

مشاركون في ورشة العمل (من المصدر)
4 أغسطس 2023 02:35

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل توعوية في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في إطار مُبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف مواءمة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية مع تطلعات المتعاملين وفهم احتياجاتهم.
وأكدت الهيئة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرصها على الوصول لقطاعات الأعمال المعنية بتطبيق النظام الضريبي بكافة السبل وعبر مختلف القنوات لنشر الوعي الضريبي بين كافة شرائح الأعمال والتجاوب مع استفساراتهم ومُساندتهم للتغلب على أي تحديات التي قد تواجههم خلال الامتثال الطوعي الذاتي للتشريعات الضريبية.

الهيئة الاتحادية للضرائب
رأس الخيمة
الإمارات
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