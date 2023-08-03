«أراد» ترسي عقداً جديداً لبناء حي «نَسَق» في «الجادة»

الشارقة (الاتحاد)

أرست شركة التطوير العقاري «أرادَ» عقداً رئيساً جديداً بقيمة 395 مليون درهم لبناء حي «نَسَق» وهو مجمّع سكني ضخم يضم 6 مبان وشقق فاخرة ضمن المخطط الرئيسي في الجادة، أكبر وجهة متكاملة ومتعددة الاستعمالات بالشارقة.

وحصلت شركة الخليج آسيا للمقاولات، على العقد الجديد، ومن المخطط الانتهاء منها خلال 24 شهراً.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «حريصون على الحفاظ على زخم العمل في الجادة، حيث يتم حالياً تشييد 3.200 منزل، ونتطلّع للعمل مع شركائنا في شركة الخليج آسيا للمقاولات لبث الحياة في هذا الحي العصري الجديد».