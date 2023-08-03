إي أي أتش إثمار الدولية القابضة تستحوذ على حصة في جيوان القابضة

أعلنت كل من إي أي أتش إثمار الدولية القابضة ش.م.خ. "إي أي أتش" وجيوان القابضة "جيوان"، الشركتان الرائدتان اللتان تتخذا من أبوظبي مقراً لهما، عن استحواذ استراتيجي على حصة في شركة جيوان. وتهدف عملية الاستحواذ للتنويع والتوسع في القطاعات التي تستثمر فيها إي أي أتش، مستلهمة في ذلك من الرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية في العاصمة، وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

تملك إي أي أتش سجلاً حافلاً بالنجاحات من خلال مستويات نمو وربحية استثنائية، حيث طورت محفظة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة تتألف من أكثر من ثلاثين شركة ناجحة في قطاعات متعددة، بما فيها العقارات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والضيافة، في حين تبرز جيوان كشركة رائدة تتنوع أعمالها في قطاعات عدة أبرزها التطوير العقاري والتجارة العامة والضيافة والسياحة والسفر وإدارة المطاعم والتكنولوجيا الزراعية، مع سجل حافل بالإنجازات والعديد من المشاريع الناجحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، صرّح السيد علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، قائلاً: "نُعلن اليوم عن استحواذ استراتيجي في جيوان، وهي خطوة تعزز رؤيتنا في ضرورة تنويع وتوسيع القطاعات التي نتواجد فيها، تتماشى تماماً مع خططنا الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تنصب في مصلحة مستثمرينا. ستُتيح هذه الشراكة الفرصة أمامنا للاستثمار في قطاعات جديدة، الأمر الذي سينعكس في المشاريع المشتركة القادمة مع جيوان، والتي ستُساهم برفد السوق بفرص عمل جديدة ضمن قطاعات حيوية، تؤثر بشك إيجابي في نمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف الجبيلي: "نؤكد على الدور الأساسي لـ إي أي أتش والذي يتمحور حول ضرورة الوصول لبيئة استثمارية رائدة في العديد من القطاعات، مستفيدين من خبرة جيوان الطويلة في هذه القطاعات، حيث نتطلع من خلال هذه الشراكة لإطلاق مشاريع ذات بعد استراتيجي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المختلفة التي سنقوم بها".

من جهته، تحدث السيد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة جيوان القابضة، عن هذا الاستحواذ فقال: "تمتلك جيوان سجلاً حافلاً من الإنجازات والعمليات الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أسس لمزيد من التوسع من خلال عملية الاستحواذ من قبل إي أي أتش، وهذا ينسجم مع رؤيتنا المشتركة في العمل على مشاريع واستثمارات جديدة، تتناسب مع التطور الكبير الحاصل في الاقتصاد الإماراتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتحقيق مزيد من الازدهار للعاصمة أبوظبي".

وأضاف العلي: "تُمثل جيوان واحدة من أهم الشركات الرائدة في قطاعات حيوية ومنتجة، واستطعنا خلال سنوات تحقيق العديد من المشاريع الناجحة، معتمدين في ذلك على توافر خطط طموحة وشركاء جديين، بالإضافة لفريق عمل كفؤ ومحترف. نسعد اليوم بهذه الخطوة الهامة مع إي أي أتش، ونعلن من خلالها عن بدء مرحلة جديدة ستحمل مزيداً من الإنجازات والنجاحات للقطاعات التي سنتواجد فيها معاً في المستقبل".