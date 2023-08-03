327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" اليوم نتائجها المالية الاستثنائية للنصف الأول من عام 2023، وهي أول نتائج تُعلن عنها الشركة منذ الاكتتاب العام القياسي على أسهمها في يونيو 2023 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1127 مليون درهم (307 ملايين دولار أمريكي) أو 0.15 درهم (0.04 دولار) للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم (72 مليون دولار أمريكي) المسجل في النصف الأول من عام 2022.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4499 مليون درهم (1225 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62% مقارنة بـالنصف الأول من عام 2022.

وجاءت هذه النتائج مدفوعةً بنمو الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للشركة، والتي تتضمن الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية، حيث بلغت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1531 مليون درهم (417 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023، مما يمثل زيادة قدرها 188% على أساس سنوي، ويأتي ذلك مدفوعاً بمساهمة كبيرة من قطاعات الأعمال الثلاثة، ما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 34.1%، وهو أكثر بكثير من النصف الأول من عام 2022 والذي بلغ 19.2%، كما حققت الشركة خلال النمصف الأول 2023 نتائج إيجابية في التدفقات النقدية الحرة بقيمة 301 مليون درهم ( 82 مليون دولار أمريكي)، حيث لم تُجر أي سحب على التمويل بالديون حتى تاريخ 30 يونيو 2023، ما يعزز من قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": "يسرني الإعلان عن أدائنا التشـغيلي والمالي المتميز لا سيما بعد الاكتتاب العام القياسي على حصة أقلية من أسهم الشركة، التي حققت نتائج مالية قوية للنصف الأول من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 327% في صافي الربح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف: "جاء أداء الشركة القوي مدفوعاً بخطط مسؤولة تهدف إلى تطوير وتنمية أصولنا وقاعدة عملائنا، بالإضافة إلى التركيز على خفض انبعاثات عملياتنا واستكشاف المزيد من فرص النمو في مجالات مختلفة، مما يُمكننا أيضاً من الاستفادة من إستراتيجية "أدنوك" للنمو، ونواصل ضمن خطتنا الإستراتيجية للنمو الذكي، تعزيز حضورنا الجغرافي واستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق أقصى قيمة لمساهمينا".

وسجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 2677 مليون درهم (729 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 136% على أساس سنوي، مدفوعةً بالاستحواذ على شركة "زاخر مارين انترناشونال"، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، فيما سجل قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 852 مليون درهم (232 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 519% على أساس سنوي؛ حيث بلغت نسبة هوامش الأرباح المسجلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 31.8%، مقارنة بنسبة 12.1% التي تم تحقيقها في النصف الأول من عام 2022.

وسجل قطاع الشحن في النصف الأول من 2023 إيرادات بلغت 1498 مليون درهم (408 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدلات استئجار ناقلات الغاز وناقلات النفط ومدة تشغيلها، حيث تَأثر أداء قطاع الشحن جزئياً بسبب انخفاض معدلات التأجير لقطاع شحن البضائع السائبة الجافة، بينما سجل قطاع الشحن أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 617 مليون درهم (168 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 61% على أساس سنوي، وتم دعم الأرباح في القطاع قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة خفض التكلفة بمقدار 7% خلال النصف الأول من العام، الأمر الذي أسهم في تحقيق زيادة في هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 41.2%، مقارنة بــ 28% في النصف الأول من عام 2022. من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات البحرية خلال الفترة التي يغطيها تقرير النتائج المالية إيرادات بلغت 323 مليون درهم (88 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، كما سجل قطاع الخدمات البحرية أرباحاً قياسية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 62 مليون درهم (17 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 70% على أساس سنوي، وبلغت هوامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19%، ارتفاعاً من 14% في النصف الأول من عام 2022.

وحصلت الشركة في الربع الثاني من عام 2023، على عقد خدمات الهندسة والمشتريات والبناء "EPC" من شركة "أدنوك البحرية"، بقيمة 3581 مليون درهم (975 مليون دولار أمريكي) لبناء جزيرة اصطناعية؛ إذ يعد توفير خدمات الهندسة والمشتريات والبناء التي تندرج ضمن قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة للشركة توجها جديدا وجزءا من إستراتيجية نموها الذكية، ما سيمكنها من توفير إيرادات جديدة بسبب التوسع في قطاعات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تسلّمت اثنتين من أصل أربع ناقلات نفط جديدة، فيما ستتسلّم الإثنتين الأخريين في موعد لاحق من العام الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ خطتها الإستراتيجية لتوسيع أسطولها؛ وهي سفن تعتبر الأكثر تطوراً في الأسواق من حيث الكفاءة البيئية بسبب محركها ثنائي الوقود، والذي يمكن أن يعمل بالغاز الطبيعي المسال.

كما حرصت الشركة على استثمار حوالي 7.35 مليار درهم (2 مليار دولار أمريكي) لبناء المزيد من السفن ذات الكفاءة البيئية العالية، بعد أن خفضت بالفعل انبعاثات الكربون في أسطولها المملوك بنسبة تزيد عن 20% بين عامي 2018 و2022.

وتلتزم "أدنوك للإمداد والخدمات" باعتماد معايير الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%، حيث فازت بجائزة الرابطة الدولية للمقاولين البحريين "IMCA" لتطبيقها نظام "السفن الذكية" في الربع الثاني من عام 2023، وتقديراً لدورها الفعال في تفعيل الجيل الثاني من نظام الذكاء الاصطناعي في أكثر من 80 سفينة بحرية تابعة لها من خلال استخدام كاميرات المراقبة عن بعد، وأجهزة الاستشعار، وتحليلات الفيديو الذكية، لتعزيز إجراءات السلامة ورفع مستوى المراقبة والتحكم على متن السفن.

وتماشيا مع التوجيهات الصادرة وقت الاكتتاب العام، أعلنت الشركة أهدافها المتوسطة المدى والتي تضمنت تحقيق نمو متوسط إلى مرتفع، في نطاق خانة واحدة، على أساس سنوي على المدى المتوسط، في مجال الإيرادات الموحدة، وتحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% كحد أدنى في 2023، وأن يبلغ متوسط نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 35%، وموازنة الدين والأرباح على أساس معادلة "X2.5- 2.0" قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وذلك على المدى المتوسط.

واعتمد مجلس الإدارة سياسة توزيع الأرباح التي تهدف إلى تعزيز القيمة للمساهمين وتعكس قدرات الشركة على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية، وهو نهج يمكّن الشركة من الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل العمليات الجارية مع الاستثمار في نمو تراكمي طويل الأجل، في حين تعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2023 في الربع الرابع من العام، مع تحديد قيمة الأرباح المحددة من قبل مجلس الإدارة.

وكانت الشركة قد أشارت في وقت الإدراج، إلى توزيع أرباح للنصف الأول من عام 2023 بقيمة 239 مليون درهم إماراتي (65 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يعادل توزيعات أرباح قدرها 0.032 درهم إماراتي للسهم يتم دفعها في الربع الرابع من عام 2023، في حين يتوقّع أن يتم دفع توزيعات أرباح نهائية عن النصف الثاني من 2023 في الربع الثاني من عام 2024، كما توقّعت توزيع أرباح النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 477 مليون درهم (130 مليون دولار أمريكي).

وتتوقع الشركة زيادة أرباح الأسهم السنوية لعام 2023 تدريجياً على أساس نمو سنوي لا يقل عن 5% على المدى المتوسط ، مع مراجعة السياسة بانتظام وذلك في ضوء فرص النمو ذات القيمة التراكمية،ة وهي تعتزم توزيع الأرباح مرتين في كل سنة مالية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى لنتائج النصف الأول في الربع الرابع من العام، ويتم دفع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من العام من السنة التقويمية التالية.