28.7 مليار درهم إيرادات العالمية القابضة في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اليوم الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتضم مجموعة عالمية متنوعة من الشركات، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، مُسجلة صافي أرباح للمجموعة بقيمة 10.4 مليار درهم، بنسبة بلغت 36.3% في صافي هامش الربح، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها بتحقيق عائدات أعلى للمساهمين.

وخلال عام 2023، حافظت الشركة العالمية القابضة بشكل فعال على مسار نموها، والذي ظهر جليًا في زيادة الإيرادات المذهلة بنسبة 30.8% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مسجلاً 28.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. ويرجع هذا الأداء إلى جودة وصمود أصول الشركة العالمية القابضة بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.

قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "واصلت المجموعة صمودها على الرغم من التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وبيئة التضخم المرتفعة، والتي كان لها جميعًا تأثيرات اقتصادية متفاوتة على أعمالنا التشغيلية. تؤكد النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في ديسمبر الماضي، حيث تم الانتهاء من العديد من عمليات من عام 2023، ويسعدني أن أرى أن وضعنا النقدي لا يزال قويًا. أسهم التزامنا بالسعي لتحقيق كفاءات الاستحواذ في النصف الأول من عام 2023 مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي. لقد تلاقت النتائج وتوقعاتنا للربع الثاني والنصف الأول تشغيلية أكبر عبر كل جانب من جوانب أعمالنا في هذه النتيجة الإيجابية".