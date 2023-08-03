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الاقتصادي

الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

أوراق من عملة الدولار الأميركي
3 أغسطس 2023 08:25

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع اليوم الخميس غير مكترث بخفض التصنيف الائتماني الأميركي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيداً من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.

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وأظهرت بيانات الأربعاء زيادة وظائف القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع في يوليو مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.
ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو في الجلسة الماضية. وبلغ في أحدث معاملة 102.56 غير بعيد عن أعلى مستوى سجله أمس عند 102.78.
وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0944 دولار معوضاً بعض الخسائر الجلسة الماضية.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الدولار
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