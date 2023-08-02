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جلسة توعية حول دور الشباب في دفع العمل المناخي

جلسة توعية حول دور الشباب في دفع العمل المناخي
3 أغسطس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)  

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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بمشاركة معالي شما سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب، وبحضور ومشاركة ماجد السويدي المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28، نظمت وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع مكتب مؤتمر الأطراف COP28، ومجلس الإمارات للشباب، ومجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق رائدة المناخ للشباب، جلسة توعية مع مجموعة واسعة من الشباب الإماراتيين حول أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، في إطار استعدادات دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه مدينة «إكسبو دبي»، نوفمبر المقبل.

شما المزروعي
الإمارات
التغير المناخي
ماجد السويدي
COP28
وزارة الثقافة والشباب
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