2.45 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

واصلت أسواق المال المحلية صعودها خلال جلسة أمس في وقت تجاوزت فيه التداولات 2.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو 534.27 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي 0.48% إلى مستوى 9826.11 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها 1.92 مليار درهم على نحو 568.2 مليون سهم تم تداولهم عبر 25.3 ألف صفقة.

وتصدر سهم ملتيبلاي التداولات بقيمة 330 مليون درهم، لينهي السهم جلسته على ارتفاع بنسبة 11%، تبعه «كيو القابضة» بتداولات تجاوزت 270.5 مليون درهم ليرتفع السهم 14.67%.

أما صدارة الأكثر ربحية، فكانت لسهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بيلدكو» بارتفاعه 14.76%.

وخلال الجلسة، بلغت قيمة مشتريات المؤسسات أو الشركات نحو 989 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 948.7 مليون درهم لتكون حصيلة تداولاتهم مشتريات بنحو 40.3 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات المستثمرين الأفراد 932.25 مليون درهم ومبيعاتهم 972.56 مليون درهم.