الإمارات وكوريا الجنوبية تناقشان الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية

سيؤول (وام)

عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية اجتماعها الخامس في العاصمة سيؤول.

ترأس وفد الدولة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن جانب كوريا الجنوبية معالي أوه يونغ جو نائب وزير الشؤون الخارجية، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين يمثلون فرق القيادة العليا للجهات المعنية في مجال الطاقة النووية في كلتا الدولتين.

وأكد معالي المزروعي، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، أهمية المناقشات التي عقدت بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي وبارك جين وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية، خلال زيارة سموه إلى كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو 2023، حيث أكد عمق العلاقات بين البلدين التي أثمرت عن العديد من الإنجازات المهمة، بما في ذلك برنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما بتعزيز وتوسيع هذه الشراكة، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاستراتيجي في مختلف جوانب الطاقة النظيفة لدعم برنامج الطاقة النووية السلمي.

وإدراكاً لإمكانات التقنيات النووية المتقدمة، مثل المفاعلات النووية الصغيرة والمتوسطة (SMRs)، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية في ذلك القطاع، بما يشمل تطوير مشاريع لمحطات طاقة نووية جديدة خارج الدولة، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة والمتميزة لمحطات براكة للطاقة النووية التي تؤكد القدرات المشتركة للدولتين.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التعاون في مجال أمان وأمن الطاقة النووية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على التعاون وتنظيم فعالية مشتركة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2023، يسلط الضوء من خلالها على نموذج التعاون الناجح بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية في المجال الرقابي النووي، وعرض أفضل الممارسات التي يمكن نقلها عالمياً.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين الدولتين، فقد تم إنشاء لجنة رفيعة المستوى في عام 2018 من أجل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون النووي وفقاً للاتفاقية الموقعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية 2018.

وقد هدفت الاجتماعات إلى الاطلاع على الإنجازات التي تحققت في إطار هذا التعاون، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المستقبلية في المشاريع المشتركة.

وأكد معالي المزروعي، دور وأهمية اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الطاقة النووية السلمية، حيث ساهمت في بناء بنية تحتية قوية لمزيد من فرص التعاون الاستراتيجي.

وأضاف: «أنا واثق من أننا سنعمل معاً نحو تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، ودعم رؤيتنا المشتركة».

وفي الختام، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الدائمة والتعهد على مواصلة استكشاف فرص جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، والمضي قدماً على تحقيق الرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والعمل معاً على مواجهة التحديات العالمية للطاقة.

يذكر أن اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية تضم ثلاث مجموعات عمل تشمل التعاون في مشروع محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، والتشريعات في أمن وأمان الطاقة النووية.