«القابضة» و«اي اتش سي كابيتال» تعرضان دمج حصصهما في «مُدن»

‏أبوظبي (الاتحاد)

قدمت «ADQ القابضة» و«اي اتش سي كابيتال»، عرضاً إلى «كيو القابضة» لدمج حصص «القابضة» البالغة نسبتها 100% في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالإضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في شركة «مُدن العقارية» وكامل حقوق «أي اتش سي كابيتال» في «مُدن»؛ وذلك بهدف إنشاء شركة إقليمية رائدة في العقارات والضيافة والفعاليات وتموين وتطوير المشاريع العمرانية.

وستنشئ الصفقة المقترحة واحدة من أكبر منصات العقارات والضيافة والفعاليات في المنطقة، والتي ستعزز من مكانة أبوظبي الريادية في العقارات والضيافة، مكملةً جهود الإمارة في التحول الاقتصادي، ويهدف الكيان المقترح إلى إنشاء قيمة كبيرة من خلال دمج الموارد والعمليات، وتشكيل منصة أكبر وأكثر كفاءة مع انخفاض التكاليف.

كما يوفر الكيان المقترح توحيد أصول فوائد التنويع، من خلال التخفيف من المخاطر الخاصة بالقطاع وتأمين المزيد من فرص الاستثمار، فضلاً عن تعزيز كفاءات سلسلة التوريد التي من شأنها تعزيز الربحية، وستوفر الميزانية العمومية الأكبر والتدفقات النقدية القوية للكيان المشترك مزيداً من المرونة المالية، مما يتيح المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية، وخفض الديون، وتوزيعات محتملة للمساهمين، وستكون الفوائد من هذا المزيج متاحة مباشرة للمستثمرين من القطاع العام، مما يجعل «كيو القابضة» عرضاً جذاباً للاستثمار في المستقبل.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة المدمجة حوالي 44 مليار درهم مع محفظة واسعة من التطويرات العقارية، وقطع الأراضي وأصول الضيافة.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ)، بهذه المناسبة: «تشكل هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة فرصة فريدة لتحقيق قيمة من خلال جمع الأصول العقارية والضيافة لتشكيل منصة رائدة في أبوظبي. ستستفيد الأصول المجمعة من الحجم المتزايد وفرص الإيرادات الجديدة التي ستضعها في مكانة جيدة للنمو مستقبلاً».

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «نؤمن بأن الصفقة المقترحة لدمج الأصول السياحية والعقارية الرائدة في أبوظبي في (كيو القابضة) ستثبت أنها مفيدة بشكل كبير لنمو وتطوير القطاع. من منظورنا، نعتبر أن المحاذاة الاستراتيجية».