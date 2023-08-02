«تنظيم الاتصالات» تُطلق مدونتها الصوتية «تدرا بودكاست»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مدونتها الصوتية «تدرا بودكاست»، كقناة إعلامية جديدة تُضاف إلى القنوات الإعلامية للهيئة، وتوصل رسائلها التوعوية إلى مختلف شرائح الجمهور، بما في ذلك المشاريع والمبادرات التي تطلقها «الهيئة»، فضلاً عن استراتيجياتها واللوائح والسياسات التنظيمية التي تهتم بإيصالها لجمهور المتعاملين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الإقبال على الاستماع للمدونات الصوتية كتوجه عام، ولا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة المستمعين لـ«البودكاست» في عام 2022 حوالي 21% من السكان، بحسب تقرير صادر عن داتاريبورتال. وتجلى ذلك الإقبال من خلال البيانات التي أظهرها البث الأول لـ «تدرا بودكاست»، والذي حقق عدد مستمعين وصل إلى 10,000 مستمع متفاعل. وتُعنى هذه القناة الإعلامية الجديدة بزيادة الوعي حول الدور المحوري للهيئة في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، بما يُسهم في عملية التنمية المجتمعية والاقتصادية، ويحقق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

ويستضيف «البودكاست»، الذي يتم بثه بشكل منتظم، مجموعة الخبراء المختصين المحليين والعالميين للحديث عن جوانب التجربة الإماراتية في قطاع تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وقصص النجاح التي حققتها على مستوى التحول الرقمي، إلى جانب مناقشة قضايا تتناول مستقبل قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وكذلك تعزيز الحوار المفتوح من خلال الإجابة على تساؤلات عامة المستمعين، والوقوف على اهتماماتهم، وتعزيز مشاركتهم ومداخلاتهم من خلال مناقشة المواضيع التي يُثيرها جمهور الهيئة على القنوات الإعلامية الأخرى.

وتعليقاً على إطلاق المدونة الصوتية، قال محمد مرخان الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة في «الهيئة»: «يمثل إطلاق (تدرا بودكاست) جزءاً من استراتيجية (تدرا) الإعلامية التي نستهدف من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، بهدف نشر رسالتنا المجتمعية التي تتعدد مضامينها مثل نشر المعلومات المفيدة، والتوعية الرقمية وتسليط الضوء على المشاريع التي يستفيد منها المجتمع، وترسيخ دور (الهيئة) الرائد في تحقيق التغيير القائم على التحول الرقمي وصنع المستقبل».

وأضاف الكتبي: «نستهدف أن تكون هذه القناة نافذة جديدة تعزز التواصل الفعّال بين (الهيئة) والجمهور، من خلال تقريب المسافات، وتسليط الضوء على دور الحكومة الرقمية وقطاع الاتصالات في تعزيز الابتكار، والاستدامة، إلى جانب طرح مفاهيم العصر الرقمي، ومناقشة المواضيع الأكثر تداولاً على المستوى المحلي والعالمي، مثل قضايا الحكومة الرقمية والابتكار الرقمي، والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت».