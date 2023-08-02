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الاقتصادي

«ميرال» توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية «أبوظبي العالمي»

خلال التوقيع علي مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 أغسطس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت ميرال، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية. 
وتهدف الشراكة إلى تدريب وتطوير الجيل الجديد من المواهب الإماراتية والارتقاء بمهارات موظفي ميرال الحاليين في مختلف المجالات، لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتزم ميرال وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بموجب المذكرة إنشاء برنامج تعليمي لإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير المواهب الإماراتية. وتشمل هذه المبادرات تدريب الموظفين الحاليين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لضمان فريق عمل يعمل بكفاءة عالية وأداء فعال.
تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل كل من مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية من جانب ميرال، وعبدالله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي.
وقال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «تلتزم ميرال بتعزيز نمو السياحة في أبوظبي والمساهمة بتحسين منظومة عمل شاملة، من خلال تركيزها على توفير بيئة حاضنة للمواهب الإماراتية تدعم نمو وتطوّر القطاع والكفاءات الوطنية وتوفر فرص العمل لرفد القطاع بالكوادر الوطنية وتطويرها. ويستكمل هذا التعاون الاستراتيجي برامج ميرال التدريبية والتنموية القائمة.».
ومن جانبه، قال حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: «نسعى إلى دعم الجيل القادم لدولة الإمارات من أجل متابعة رحلة الدولة الطموحة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتقديم برامج تدريبية متخصصة بإشراف كادر مؤهل بأبرز الشهادات الدولية».

ميرال
شركة ميرال
الإمارات
أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي
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