«سيدات أعمال أبوظبي» يتعاون مع «ريست هيرو»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع «ريست هيرو»، المنصة الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل رسمي بحضور شيخة النويس، عضوة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، والدكتور عبدالله محمد الشمري الرئيس التنفيذي لمنصة «ريست هيرو»، بالإضافة إلى فاطمة هلال البلوشي مديرة مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وقالت شيخة النويس، عضوة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يأتي تعاوننا مع منصة «ريست هيرو» التي أثبتت جدارتها خلال وقت قياسي في سوق العمل بدولة الإمارات، في ضوء التزامنا المتواصل بتمكين المرأة في إمارة أبوظبي من إطلاق طاقاتها الكامنة، وصولاً بها نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة في بيئة الأعمال الاقتصادية».