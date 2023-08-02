الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات و«غرفة أبوظبي»

خلال التوقيع على مذكرة التفاهم (من المصدر)
3 أغسطس 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش

وقعت وكالة أنباء الإمارات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحدد بمقتضاها إطار التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ستكون الوكالة بموجب الاتفاقية شريكاً إعلامياً للدورة الـ21 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، ومؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية B2G.
جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام لدى الجانبين.
وينسجم هذا التعاون مع جهود غرفة أبوظبي الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجيتها 2023 - 2025 من خلال تعظيم الجهود المشتركة مع الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار لإمارة أبوظبي، وبما يلبي احتياجات القطاع الخاص وإبراز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة والحاضنة للأعمال في إمارة أبوظبي، فضلاً عن إيمانها بالدور الاستثنائي الذي تلعبه وكالة أنباء الإمارات على صعيد إيصال الرسائل الإيجابية عن المشهد الاقتصادي للإمارة ومواكبتها لمسيرة أبوظبي التنموية.
وبهذا الصدد، قال عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تدعم هذه المذكرة التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على صعيد توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك للارتقاء بإمكاناته والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للنمو والازدهار».
ومن جانبه قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»: «نعتز في الوكالة بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات النوعية للقطاع الخاص والمشهد الاستثماري المزدهر في أبوظبي، حيث ستقوم الوكالة بتغطية عدد من أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي».
بدوره، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمساهماتها الفاعلة في تسليط الضوء على تطور القطاع الخاص على مستوى الدولة بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص، إلى جانب مبادرات وفعاليات ومشاريع غرفة أبوظبي.

أبوظبي
الإمارات
وكالة أنباء الإمارات
وام
غرفة أبوظبي
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
آخر الأخبار
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
الرياضي
«الإمبراطور» يصل إلى الجاهزية بـ «عمل متكامل»
اليوم 20:00
محمد بن زايد: جريمة «داعش» بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
الإمارات
محمد بن زايد: جريمة «داعش» الإرهابي بحق الإيزيديين مناسبة أليمة تذكر العالم بأهمية ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش
اليوم 19:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©