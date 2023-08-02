تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات و«غرفة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وكالة أنباء الإمارات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تحدد بمقتضاها إطار التعاون المشترك بين الجانبين، حيث ستكون الوكالة بموجب الاتفاقية شريكاً إعلامياً للدورة الـ21 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، ومؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية B2G.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم بحضور عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين ومديري الإدارات والأقسام لدى الجانبين.

وينسجم هذا التعاون مع جهود غرفة أبوظبي الرامية إلى تحقيق مستهدفات استراتيجيتها 2023 - 2025 من خلال تعظيم الجهود المشتركة مع الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار لإمارة أبوظبي، وبما يلبي احتياجات القطاع الخاص وإبراز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الجاذبة والحاضنة للأعمال في إمارة أبوظبي، فضلاً عن إيمانها بالدور الاستثنائي الذي تلعبه وكالة أنباء الإمارات على صعيد إيصال الرسائل الإيجابية عن المشهد الاقتصادي للإمارة ومواكبتها لمسيرة أبوظبي التنموية.

وبهذا الصدد، قال عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تدعم هذه المذكرة التوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على صعيد توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك للارتقاء بإمكاناته والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للنمو والازدهار».

ومن جانبه قال محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»: «نعتز في الوكالة بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات النوعية للقطاع الخاص والمشهد الاستثماري المزدهر في أبوظبي، حيث ستقوم الوكالة بتغطية عدد من أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي».

بدوره، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمساهماتها الفاعلة في تسليط الضوء على تطور القطاع الخاص على مستوى الدولة بشكلٍ عام وإمارة أبوظبي بشكلٍ خاص، إلى جانب مبادرات وفعاليات ومشاريع غرفة أبوظبي.