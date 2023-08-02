«الاتحاد للشحن» تتخطى أهداف الأداء التشغيلي النصفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للشحن، عن نجاحها في تخطي أهداف الأداء التشغيلي المقررة للنصف الأول من العام الحالي وتحقيق تطورات كبيرة في العديد من معايير الأداء الرئيسية.

واستناداً إلى أدائها التشغيلي القوي في عمليات الشحن خلال العام الماضي، حققت الاتحاد للشحن نسب 82.7% و82% على مؤشر الأداء في الوقت المحدد لرحلات الشحن المغادرة والوافدة على التوالي، مما يشير إلى نجاحها في تجاوز الهدف المقرر للنصف الأول من العام الحالي عند 80% لكلا الفئتين. كما يعكس التزام الاتحاد للشحن بتوفير حلول الشحن الموثوقة وعالية الجودة مع الحد الأدنى من التعطيل للشركاء والعملاء.

وعززت الاتحاد للشحن أداءها في مؤشر الالتزام بالتسليم حسب الوعد لتحقق نسبة 90.6% وتتخطى هدفها المقرر عند 85%، كما تجاوزت النسبة التي سجلتها في العام الماضي بمقدار 86.6%.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والعلاقات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يؤكد تخطي الأهداف المقررة على مؤشري الأداء في الوقت المحدد والالتزام بالتسليم حسب الوعد على تميز الاتحاد للشحن في مستوى المصداقية وكسب ثقة العملاء وتكريس مكانتها كشريك مفضل في قطاع الشحن الجوي».