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الاقتصادي

الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع
2 أغسطس 2023 21:20

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على أثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1935.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بنحو 0.6 بالمئة، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأميركية إلى AA+ من AAA.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 1972.10 دولار.
وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط في النهاية على الذهب. كما أننا نشهد استمرار ارتفاع الدولار... الأسعار حاليا أعلى من 1900 دولار وأقل من 2000".
وصعد الدولار 0.4 بالمئة متخطيا أعلى مستوى بلغه قبل ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

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وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي) اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 23.71 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.78 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1235.17 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
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