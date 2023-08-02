2.2 مليار درهم إيرادات «أغذية» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اليوم «مجموعة أغذية ش.م.ع»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، نتائجها للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وارتفع صافي إيرادات مجموعة «أغذية» 10.3% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم إماراتي، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بحسب المقارنة بالمثل (LFL) 3.1 % على أساس سنوي، بما في ذلك أبو عوف في الفترة المماثلة السابقة.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء EBITDA للمجموعة 18.3% على أساس سنوي إلى 318.8 مليون درهم إماراتي مع نمو قوي في الأرباح من الوجبات الخفيفة والمياه والكفاءات على مستوى المجموعة.

وارتفع صافي ربح المجموعة 6.6% على أساس سنوي إلى 144 مليون درهم إماراتي بعد 34 مليون درهم إماراتي من تكاليف الفوائد الإضافية مقارنة بالفترة المماثلة السابقة باستثناء تحديات العملة في مصر، ارتفع صافي الإيرادات 20%، ارتفعت الإيرادات بحسب المقارنة بالمثل 12%، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 31%، وارتفع صافي الربح 21%.

وعلق خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية قائلاً: «تُظهر نتائج (أغذية) للأشهر الستة الأولى من العام قدرة الإدارة على توحيد الأعمال ذات القيمة المتراكمة بنجاح والاستفادة من أوجه التآزر مع الحفاظ على جوهر مربح في جميع الدورات الاقتصادية. أنا واثق من أن (أغذية) ستستمر في خلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة مع تقدم استراتيجيتها لتصبح شركة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

وعلق آلان سميث، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: «هناك الكثير مما يجب أن نفخر به على مدار الأشهر الستة الماضية، بدءاً من إطلاق المنتجات المبتكرة في أسواق جديدة قابلة للتطوير وتعزيز مجلس الإدارة والفريق القيادي في مجموعة أغذية، إلى إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري المصمم حسب الطلب والذي سيحافظ على قدراتنا البحثية والتطويرية في المستقبل ويوفر سبلاً إضافية للنمو المربح. تمكننا الكفاءات التي نواصل تحقيقها عبر محفظتنا من تسريع الاستثمار في القدرات والاستدامة والتميز الرقمي، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية. لقد تطلبت الخلفية الاقتصادية التي تتصف بالتحديات التضخمية وتقلب أسعار العملات منا أن نظل منضبطين وسريعين في تنفيذ أعمالنا، وأنا ممتن للدعم المستمر والتفاني من جميع زملائنا في جميع أنحاء المجموعة في تحقيق هذا الأداء القوي في النصف الأول».