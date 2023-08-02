485 مليون درهم أرباح "تيكوم" النصفية

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2023، حيث حقّقت أداءً قوياً مدفوعاً بالمحافظة على معدلات الإشغال المرتفعة عبر محفظة أصولها المتميزة والمتنوّعة، إذ سجّلت خلال النصف الأول من العام زيادةً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم، وزيادة بنسبة 13% في صافي الأرباح إلى 485 مليون درهم.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "تواصل المجموعة تحقيق الإنجازات وتسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل استراتيجية المجموعة الاستباقية والديناميكية الهادفة إلى زيادة معدلات الإشغال والإدارة الحكيمة لرأس المال، مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة. وبناءً على أدائنا الاستثنائي للنصف الأول من العام 2023، يسرني الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري حيث سيتم دفعها في سبتمبر 2023".

من جهته قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "يشهد قطاع العقارات التجارية في دبي نمواً ملحوظاً بفضل مكانة الإمارة المتميزة كمركز عالمي رائد يستقطب كبرى الشركات العالمية والإقليمية وأبرز المواهب والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، والمدعوم بالأداء القوي لاقتصاد دبي الكلي. ونجحت المجموعة من خلال نموذج أعمالها المتميز والسمعة المرموقة لمجمعاتها للأعمال من تعزيز أداءها القوي خلال النصف الأول من العام حيث سجلت غالبية الأصول المخصصة للتأجير نسب إشغال مرتفعة، ولا سيما المكاتب من الفئة الأولى التي تتميز بموقعها المركزي".

وأضاف: "نحن واثقون بقدرتنا على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة للفترة المتبقية من العام الجاري، مع تركيز جهودنا على مواصلة تعزيز الكفاءة التشيغيلية للإبقاء على هامش قوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. كما سنمضي قُدماً في تنفيذ استراتيجيتنا المدروسة والاستفادة من مركزنا المالي القوي، وقاعدة عملائنا المتنوعة والمتميزة، وما تمتلكه المجموعة من رصيد أراضي بمواقع استراتيجية بإمارة دبي، مما يمكننا من مواصلة مسيرة النمو والتميز وتحقيق قيمة أكبر لمساهمينا".

و شهدت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023 نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار درهم، وذلك بفضل النمو في معدلات الإيجار والحفاظ على مستويات الإشغال القوية والنسب العالية للاحتفاظ بالعملاء في جميع مجمعات الأعمال.

وبلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 87% كما في 30 يونيو 2023، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.

وبلغت نسبة الاحتفاظ بالعملاء 92% كما في 30 يونيو 2023 ، وشهدت قاعدة العملاء نمو بنسبة 18% على أساس سنوي لتتجاوز 10,000 عميل من كبرى الشركات العالمية والإقليمية.

وتضمنت قائمة العملاء الجدد شركات عالمية مرموقة، مثل "سيلز فورس" التي أنشأت أول مكاتبها في الشرق الأوسط، وشركة "أسترازينيكا" العالمية المتخصّصة في صناعة الأدوية، ومجموعة "فيراكس بايولابز"، وجامعة "إي إم نورماندي" الفرنسية لإدارة الأعمال، وأول مصنع من نوعه لتصنيع اللحوم النباتية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط تحت علامة "ثرايف" التابع لمجموعة "إفكو" العالمية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 825 مليون درهم ، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحسن الإيرادات وتعزيز إدارة النفقات التشغيلية.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 485 مليون درهم ، مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات، والنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال، وتحسّن الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الرافعة المالية، وانخفاض التكلفة الإجمالية للاقتراض.

ووصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 678 مليون درهم ، بزيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، ما يعكس تحسّن الإيرادات والكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول.

وارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 535 مليون درهم، نتيجة النمو القوي في الطلب على أصول المجموعة.

ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 426 مليون درهم ، وذلك بفضل الجهود المدروسة والمستمرة لخفض المصاريف التشغيلية وتعزيز كفاءة العمليات.

وشهد صافي الأرباح خلال فترة الربع الثاني زيادة بنسبة 19% تقريباً على أساس سنوي إلى 283 مليون درهم ، وذلك بعد استثناء تكلفة غير متكررة ناتجة عن تسوية تسهيلات ائتمانية.

وتمكنت المجموعة من تحسين مستويات الدين حيث بلغت نسبة الدين إلى القيمة 15%، فيما بلغت نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى معدل الفائدة 5.7 أضعاف، مدفوعةً بالتأثير الإيجابي المباشر لاتفاقية إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً أفضل وبسعر تنافسي.

وشهدت مجموعة تيكوم هذا العام الكثير من الإنجازات والفعاليات في شتى مجمعات الأعمال التابعة لها، مما يعكس مستوى الثقة القوي من قبل قطاع الأعمال.

وتلبيةً للطلب المتنامي على مساحات العمل المشتركة المرنة والمتكاملة والمصممة وفق احتياجات العملاء، أطلقت مجموعة تيكوم الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters في مجمع دبي للعلوم، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً وحاضنة للمواهب العالمية والشركات من جميع الأحجام ومن مختلف القطاعات.

وواصلت المجموعة تمكين ودعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال في دبي من خلال إطلاق حاضنة الأعمال in5 للعلوم بالتعاون مع مجمع دبي للعلوم. وستدعم حاضنة الأعمال الجديدة الشركات الناشئة في شتى مجالات العلوم تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأعلنت مجموعة "فيراكس بايولابز" عن إنشاء مقرها الإقليمي في مجمع دبي للعلوم والمتخصّص في مجال دراسة آليات استجابة الجهاز المناعي للأمراض الفيروسية وتشخيصها، مما سيسهم في تعزيز البحث العلمي في المنطقة وتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وعزّزت مدينة دبي الصناعية مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة عبر استقطاب استثمارات بقرابة المليار درهم من شركات تصنيع محلية وعالمية، مما يعكس الثقة الذي يحظى بها مجمع الأعمال ومكانة دبي المتميزة كوجهة رائدة للتصنيع.

وأبرمت مدينة دبي الصناعية شراكات استراتيجية بارزة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ووزارة التغير المناخي والبيئة ومصرف الإمارات للتنمية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم التنمية المستدامة لقطاع التصنيع في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية كوجهة صناعية رائدة وجاذبة للاستثمارات.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أحرزت المجموعة تقدماً لافتاً في العديد من جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وأبرزها:

الاستمرار في توفير قيمة متميّزة للعملاء، حيث عززت المجموعة مستويات رضا عملائها إلى 88.6% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 87.8% خلال السنة المالية 2022.

دعم 366 شركة ناشئة، ضمن حاضنة الأعمال in5، مقارنة بدعم 346 شركة ناشئة في نهاية السنة المالية 2022 ، توليد 9% من الطاقة المستهلكة من مصادر نظيفة وإعادة تدوير 179 طناً من النفايات في جميع مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة ، وتوزيع 12,000 وجبة طعام خلال شهر رمضان المبارك.

التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لإطلاق مبادرة "متجر الخير" المبتكرة التي قدّمت تجربة تبرّع افتراضية وفعلية لتشجيع الأفراد على التبرع بمواد أساسية مثل الغذاء والملابس ولوازم الإيواء.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في 1 أغسطس 2023، أقرّ المجلس توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 400 مليون درهم عن النصف الأول من العام 2023، سيتم دفعها في سبتمبر 2023. وعملاً بسياسة توزيع الأرباح المقررة في نشرة الاكتتاب، تعتزم مجموعة تيكوم توزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً حتى سبتمبر 2025.