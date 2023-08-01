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النفط يتراجع مع صعود الدولار

النفط يتراجع مع صعود الدولار
2 أغسطس 2023 00:29

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وسط مؤشرات على جني الأرباح بعد أن ارتفعت في يوليو.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر إلى 84.91 دولار للبرميل منخفضة 52 سنتاً أو 0.6 بالمئة عند التسوية. ووصلت أمس الاثنين تسوية عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها منذ 13 أبريل.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.37 دولار للبرميل منخفضاً 43 سنتاً أو 0.5 بالمئة عن سعر التسوية في الجلسة السابقة عندما بلغ أعلى مستوى منذ 14 أبريل.

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ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.40 بالمئة. والدولار القوي يجعل الخام أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأظهرت أحدث البيانات من الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، أن الطلب على الوقود ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

المصدر: وكالات
النفط
الدولار
أسعار النفط
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