612 مليون درهم أرباح «حديد الإمارات أركان» النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «حديد الإمارات أركان»، أمس تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2023.

وكشفت نتائج النصف الأول من عام 2023 عن مرونة أعمال وحدة الحديد للمجموعة في مواجهة اضطرابات السوق، فضلاً عن التحسن المستمر في إيرادات وأرباح وحدة مواد البناء.

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لهذه الفترة 612 مليون درهم بزيادة نسبتها 3% عن النصف الأول من عام 2022، وبزيادة 6% عن النصف الثاني من عام 2022 نتيجةً لتعزيز مستويات الكفاءة عبر المجموعة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «واصلت حديد الإمارات أركان في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أداءها المالي القوي والمتميز، حيث نجحت في تحقيق أرباح إيجابية تتماشى مع توقعاتنا، مما يعكس مرونة أعمالنا على الرغم من ظروف السوق المتقلبة. ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى عدة عوامل، أبرزها التركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية».