مكتوم بن محمد: «دبي المالي» يعزّز مكانة الإمارة وجهة للمال والابتكار

دبي (وام)

حقق مركز دبي المالي العالمي، نتائج استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، مؤكداً دوره الاستراتيجي في قيادة مستقبل القطاع المالي نحو تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لحفز نمو المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة. وبلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة المُسجّلة في المركز خلال النصف الأول من هذا العام 661 شركة، بزيادة سنوية كبيرة نسبتها 23%.

كما ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في المركز من 4.031 إلى 4.949 في نهاية يونيو 2023 بزيادة سنوية قدرها 23%.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، بهذه المناسبة: «نعتز بدور مركز دبي المالي العالمي في تعزيز سمعة الإمارة وجهة رائدة لقطاعات المال والابتكار، كذلك تسريع إسهامها ليس فقط في اقتصاد دولة الإمارات ولكن أيضاً اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. نحن حريصون على أن يكون للمركز حضوره المؤثر وإسهاماته الإيجابية الملموسة في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدبي انسجاماً مع أجندتها الاقتصادية (D33) وبما يحقق أهداف استراتيجية المركز لعام 2023». وأضاف سموه: «نثمّن عالياً الثقة الكبيرة التي أولاها مجتمع المال والأعمال العالمي لدبي ومركزها المالي والتي يعد رصيدها الكبير المترسخ عبر سنوات طويلة الأساس الذي تتحقق في ضوئه النتائج الاستثنائية للمركز.. الإنجاز هو ثمرة عمل جاد واستراتيجية واضحة هدفها إيجاد أفضل الظروف لشركائنا الحاليين والمستقبليين، والمحفزة للابتكار والجاذبة للمواهب المتميزة، والداعمة للطموحات الكبيرة لكل من يجد في دبي المكان الأمثل للانطلاق بها نحو النجاح ضمن شراكة لا ندخر جهداً في توطيد أركانها وتعزيز دعائمها».

وأكد سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي أن النتائج القياسية المتحققة تشكل حافزاً على مواصلة تطوير قدرات المركز والارتقاء بمستوى خدماته بتعزيز بنية تحتية رفيعة المستوى وعالية الكفاءة والاعتمادية، والاستمرار في تحديث أطر تشريعية واضحة ومرنة تراعي مصالح الشركاء وتصون لهم حقوقهم، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.



تصنيف عالمي

واعترافاً بمستوى التقدم الملحوظ الذي أحرزته في هذا القطاع، صنّف إصدار ربيع 2023 من مؤشر المراكز المالية العالمية دبي على أنها واحدة من عشرة مراكز مالية رائدة حول العالم تتمتع بقدرات كبيرة وذات تأثير عميق، نظراً لما توفره تلك المراكز من خدمات على درجة عالية من التخصص والتطور تخدم متطلبات القطاع، فيما تُعد دبي المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الحاصل على هذا التصنيف.



زيادة الشركات

قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «ساهمت الزيادة غير المسبوقة في أعداد الشركات العاملة في المركز خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 في مواصلة ترسيخ دبي لمكانتها المرموقة، باعتبارها وجهة عالمية رائدة في قطاع الخدمات المالية والابتكار.. ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على نجاح المركز، مستعيناً بمنظومة قانونية ولوائح تنظيمية وبنية تحتية متينة وعالمية المستوى في استقطاب طيف واسع من الشركات الكبيرة، وأخرى في طور النمو ونخبة من المواهب المالية المتخصصة في المنطقة.. ولا شك في أن المكانة العالمية المرموقة التي تحتلها دبي تدعم ترسيخ السمعة العالمية لمركز دبي المالي العالمي بين مجتمعات المال والأعمال العالمية، واستمرار مساهمته في الاقتصاد الوطني».



مستقبل القطاع

قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد النجاح الكبير الذي حققه مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من عام 2023 على التزامنا المسؤول نحو صياغة مستقبل القطاع المالي، حيث أثمرت جهودنا المتواصلة في تحقيق نتائج استثنائية، وانعكس ذلك في استقطاب المركز لمزيد من العملاء بما يعزز من خططهم التوسعية، وما صاحب ذلك من زيادة ملحوظة في عدد فرص العمل المتاحة، وبالتالي ارتفاع أعداد القوى العاملة العالمية في مركز دبي المالي العالمي. ويسهم هذا الإنجاز النوعي في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي ودبي عموماً وجهة عالمية رائدة لنخبة المواهب المتخصصة، فيما نواصل تنفيذ مستهدفات استراتيجيتنا لعام 2030».