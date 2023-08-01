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الإمارات تتصدر مبيعات المجوهرات «أوسطياً»

الإمارات تتصدر مبيعات المجوهرات «أوسطياً»
2 أغسطس 2023 01:04

يوسف العربي (أبوظبي)

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تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط في مبيعات المجوهرات خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 19.7 طن، تليها المملكة العربية السعودية بحجم مبيعات بلغ 19.3 طن، ثم جمهورية مصر العربية بواقع 14.9 طن، والكويت 7.2 طن، وفق تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» الصادر عن مجلس الذهب العالمي. 
ووفق البيانات الواردة في التقرير بلغ حجم مبيعات الذهب (المجوهرات + العملات) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 24.7 طن، وحسب التقرير الصادر، أمس، استحوذت المجوهرات على 79.75% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين.  وبلغت حصة الأدوات المالية والسبائك وعملات الذهب 20.25% إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال النصف الأول من العام الحالي. 
وارتفعت مبيعات الأدوات المالية والسبائك بنسبة 16.6% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 5 أطنان، مقارنة بنحو 4.2 طن خلال الفترة المقابلة من عام 2022.
وفصلياً نما حجم مبيعات مشغولات الذهب في الإمارات بواقع 9.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي ليسجل نحو 10.6 طن، مقابل 9.7 طن خلال الربع الأول من العام نفسه. 
وزاد حجم مبيعات الأدوات المالية وعملات الذهب في الإمارات خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 21.7% ليصل إلى 2.7 طن، مقارنة بحجم مبيعات خلال الربع الذي سبقه بلغ 2.3.
وأكد مجلس الذهب العالمي، أن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة انخفض 2% على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.
إلا أن المجلس أضاف في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب أن الطلب ظل قوياً بين أبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.
وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عاماً في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق. 
وقال المجلس، إن البنوك المركزية اشترت 386.9 طن من الذهب في النصف الأول من 2023، وهو أكبر حجم مشتريات لها خلال الفترة من يناير إلى يونيو في أي عام منذ عام 2000.

مبيعات المجوهرات
الإمارات
مجلس الذهب العالمي
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