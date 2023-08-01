توافر مخزون الأرز بالأسواق وفق المستويات المعتادة

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد مسؤولون في منافذ بيع تجزئة في الإمارات توافر المخزون الكافي من الأرز وفق المعدلات المعتادة، لافتين إلى إتاحة المنتج للمستهلك من دون وضع أي قيود على الكميات التي يتم شراؤها.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر اعتباراً من يوم الجمعة الماضي الموافق 28 يوليو لعام 2023، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023. وتضمن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز الذي يكون منشؤه جمهورية الهند المستورد إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، بعد تاريخ 20 يوليو لعام 2023، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر.

وأكد هؤلاء أن أسعار منتجات الأرز في الفروع التابعة للمجموعة ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرين إلى عدم وجود نية حالية لرفع الأسعار، لاسيما في ظل استقرار تكلفة الاستيراد.



مخزون وفير

ومن جانبه أكد ناندا كومار، مدير مجموعة اللولو العالمية، لـ «الاتحاد» أن قرار وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر يدعم استقرار السوق ويرفع مستويات المخزون من السلعة. وشدد على توافر كميات كبيرة من منتجات الأرز المختلفة في منافذ البيع، وذلك وفق المعدلات المعتادة والتي تمتد إلى 6 أشهر. وأشار إلى أنه بإمكان المتسوق شراء أي كميات من الأرز من دون قيود. ولفت كومار إلى أنه يتم توريد الأرز من عدة موردين ومن أسواق متنوعة، ما يضمن تدفقه بشكل كافٍ وعلى نحو سلس إلى السوق المحلية.

وقال: إن أسعار منتجات الأرز في الفروع التابعة للمجموعة ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، لافتاً إلى عدم وجود نية حالية لرفع الأسعار، لاسيما في ظل استقرار تكلفة الاستيراد.

وأشار إلى أن المجموعة تتوقع استمرار تدفق الأرز إلى أسواق الدولة وفق المستويات المعتادة خلال المرحلة المقبلة، نظراً للعديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها مكانة الإمارات باعتبارها بوابة للتجارة بين الشرق والغرب.



تنوع الموردين

ومن ناحيته أكد فيصل النابودة، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية، أن منتجات الأرز تتوافر على نحو معتاد في منافذ البيع التابعة للجمعية.

وأشار إلى أن الجمعية تنتهج سياسة تنوع الموردين والأسواق لضمان التدفق السلس للبضائع بأقل التكاليف. وأكد عدم وجود نية لرفع أسعار منتجات الأرز في منافذ البيع خلال المرحلة المقبلة، حيث تسير عمليات التوريد وفق الآليات المعتادة من دون تغييرات.

وتعليقاً على قرار وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت لمدة 4 أشهر، قال مدير عام إحدى الجمعيات التعاونية في الدولة: إن القرار جاء في الوقت المناسب عقب قرار دولة الهند وقف تصدير الأرز.

وقال: إن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها استثمارات زراعية في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تعتبر مركزاً عالمياً للتجارة وأنشطة الاستيراد والتصدير، وهو الأمر الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي القوية.

ووفق بيان وزارة الاقتصاد، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، أن تتقدم بطلب لوزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ وتاريخ المعاملة وأي متطلبات أخرى تطلبها الوزارة في هذا الشأن. ونوهت الوزارة إلى أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير أنواع ومنتجات الأرز التي ليس منشؤها جمهورية الهند، يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد من أجل الحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تدعم التحقق من منشأ الشحنة المراد تصديرها خارج الدولة.

وأكدت الوزارة أن إذن تصدير منتجات الأرز الذي ستصدره للشركات يكون صالحاً لمدة 30 يوماً من تاريخ صدوره ويجب تقديمه للإدارة الجمركية المعنية.