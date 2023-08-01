«أدنوك» و«أوكسيدنتال» تُقيّمان تطوير مشاريع إدارة الكربون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركتا «أدنوك» و«أوكسيدنتال»، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، بهدف تطوير منصة لإدارة الكربون لتسريع تحقيق أهداف الحياد المناخي للشركتين.

وبهذه المناسبة، قال آموس هوكستين: «يحتاج العالم لتحقيق الأهداف المناخية إلى مجموعة من التقنيات، بما في ذلك «الالتقاط المباشر للهواء» و«التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه». ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية ليسلط الضوء على مساهمة «الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق هذه الأهداف، ونحن نتطلع لما ستعود به الاتفاقية من نتائج إيجابية على الطرفين».

من جانبها، قالت فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسيدنتال»: «فيما نمضي قدماً في خططنا لنشر تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» على مستوى العالم، نتطلع إلى البناء على شراكتنا طويلة الأمد مع «أدنوك» والعمل مع شركاء ملتزمين بتطوير حلول لخفض الانبعاثات على نطاق واسع، تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ».

من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»:«يأتي التوقيع على اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «أدنوك» و« أوكسيدنتال» ضمن ‹الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة›، ليسلط الضوء على التزام الشركتين الراسخ بالعمل على تحقيق تقدم عملي في مجال التقنيات المناخية المبتكرة التي تهدف إلى خفض انبعاثات قطاع الطاقة».