26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للنصف الأول من العام الجاري 2023، كما أعلنت عن توقيعها اتفاقية مُلزمة مع مجموعة PPF، تقوم على أساسها بالاستحواذ على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في أصول مجموعة PPF للاتصالات "PPF Telecom” في بلغاريا، وهنجاريا، وصربيا، وسلوفاكيا؛ حيث تُعتبر "PPF Telecom” ذراع الاتصالات لمجموعة PPF، وبالتالي توسُّع &e أعمالها بقوة داخل السوق الأوروبي.

ووصلت إيرادات &e الموحَّدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 26.6 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 1.1%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.7 مليار درهم، فيما بلغت أرباحها قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.9 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 5.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 165 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.1%.

نموذج أعمال قوي

وبهذه المناسبة، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة &e: "أداء &e خلال النصف الأول من العام يؤكِّد نجاحَها في بناء نموذج أعمال قوي ومرن قادر على التعامل مع مختلف التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويأتي هذا الأداء الجيد تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة وسعيها الدائم لتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، بالتزامن مع خَلْق قيمة مضافة لمساهمينا".وأضاف: "يسعدني أن أعلن اليوم عن إنجاز مهم يتمثل في التوسع الاستراتيجي لــ&e في أوروبا؛ حيث بدأنا العمل مع مجموعة PPF لتعزيز انتشارنا الجغرافي في مناطق وسط وشرق أوروبا، في خطوة جديدة نسعى من خلالها إلى دعم تحوُّل &e إلى مجموعة عالمية للتكنولوجيا، وبالشكل الذي سيمكِّنها من إطلاق مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية الرائدة الموجَّهة لقطاعات الأعمال والأفراد في وسط وشرق أوروبا".

وأوضح معاليه أن هذا الاستحواذ يتوافق مع طموح &e الاستراتيجي في تسريع وتيرة نموها الدولي والتنوع الجغرافي لعملياتها؛ حيث يُعتبر هذا الاستحواذ فرصة مهمة للعمل والنمو في مناطق وسط وشرق أوروبا، خاصة أن محفظة PPF Telecom تعمل بشكل متوازن في أربع دول تتميز باقتصادات قوية، وعملات نقدية مستقرة، وأُطُر تنظيمية متقدمة توفِّر بيئة تنافسية إيجابية تدعم تحقيق عوائد وإيرادات مالية تُعَدُّ من بين الأعلى في أوروبا. ويسهم هذا الاستثمار في إضافة أكثر من 10 ملايين عميل بعد إتمام الصفقة.وتَابَع معاليه: "لقد حقَّقنا تقدمًا ملحوظًا في مجالات تركيزنا الاستراتيجي، مدعومًا بأداء قوي في محفظة أعمالنا الرئيسية، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على خدماتنا وحلولنا الرقمية المبتكرة، كما أكَّدنا التزامنا بتقديم مختلف الحلول المتقدمة التي من شأنها المساهمة في تسريع عملية التحوُّل الرقمي في المجتمعات التي نخدمها. علاوةً على ذلك، فقد نجحت &e خلال هذه الفترة في ضخ استثمارات وإبرام شراكات استراتيجية مهمة، من شأنها قيادة نمو المجموعة خلال السنوات المقبلة، في ظل رؤية استشرافية، تسعى من خلالها &e إلى اكتشاف فرص النمو الجديدة في العالم الرقمي سريع التطور، ومن ثم الاستفادة منها".

وقال معالي رئيس مجلس الإدارة: "متفائلون بالمستقبل، مع تركيزنا على تقديم تجربة عملاء فائقة، والارتقاء بالكفاءات التشغيلية، والابتكار في ركائز أعمالنا الرئيسية، وتتمتَّع &e بمكانةٍ تُتيح لها استغلال فرص النمو تحت مظلة مَسِيرَة التحول الرقمي المستمرة، كما أنها تلتزم بتحقيق رؤيتها المتمثلة في ربط الأفراد وإثراء حياتهم عبْر التقنيات المستقبلية المتطورة. ولطالما كانت رؤية قيادة دولة الإمارات مصدرَ إلهام لنا لمواصلة مسار التقدم والتطوير، مع تعزيز الثقة في القيمة التي تضيفها &e. ولن ندَّخر جهدًا لتقديم أحدث التقنيات والخدمات التي من شأنها رسم ملامح المستقبل الرقمي، وتحقيق الرؤية المتمثلة في النمو الاجتماعي الاقتصادي المستدام، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة".

التميز والابتكار

من جانبه، قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ&e: "أَظْهَرَ أداء المجموعة خلال الأشهر الستة الماضية مرونةً وقدرةً عالية على التكيُّف وتحقيق التميز والابتكار، وذلك على الرغم من التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي".

واضاف: "يعود هذا الأداء الإيجابي إلى ركائز أعمالنا الرئيسية، وقطاعات الأعمال الجديدة التي شهدت نموًّا ملحوظًا في الطلب على منتجاتها وخدماتها محليًّا وعالميًّا، فضلًا عن استغلال إمكانياتنا وخبراتنا التكنولوجية؛ التي أسهمت في تشكيل مسارات جديدة، وإحداث تحولات جذرية في تلك القطاعات، وتحويل طريقة ممارستنا للأعمال على المستوى العالمي. واليوم، وبفضل التزامنا وسعينا الحثيث نحو بلوغ آفاق جديدة وتبنِّي التغيير، فإننا نتمتع بمكانة رائدة في العصر الرقمي".

وذكر: "حقَّقت &e إيراداتٍ موحَّدةً خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 26.6 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 1.1%، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.7 مليار درهم، فيما بلغت أرباح &e قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح نسبته 48%. ويعود هذا الأداء الجيد إلى استراتيجيتنا التي تركِّز بشكل كبير على تلبية احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، إلى جانب استثماراتنا في البنية التحتية الرائدة عالميًّا، واستخدام التقنيات المتطورة التي تمهِّد الطريق أمامنا نحو النجاح واستدامة الأعمال".

الحصص الاستثمارية

وتشمل الحصص الاستثمارية لـ &e أعمال شركات الاتصالات Yettel بلغاريا، و Yettel هنجاريا، و Yettel صربيا، و O2 سلوفاكيا، بقاعدة عملاء تفوق 10 ملايين عميل، ومكانة رائدة في الأسواق التابعة لكلٍّ من تلك الشركات، وتشمل الحصص الاستثمارية أيضًا أعمال البنية التحتية للشبكات في كل من شركة CETIN وشركة O2 في الدول المذكورة ذاتها.وبلغت القيمة الأوَّلية للصفقة 2,150 مليون يورو، خاضعة لبند استثماري إضافي تصل قيمته إلى 350 مليون يورو مستحقَّة لصالح مجموعة PPF في حال تجاوزتْ أصول PPF Telecom أهدافًا استثمارية محدَّدة خلال 3 أعوام من استكمال الصفقة، ويخضع البند ذاته لحَقِّ الرجوع في حال عدم تحقيق تلك الأهداف الاستثمارية.

وتتبع أعمال البنية التحتية لمجموعة PPF Telecom في الدول الأربع جهاتٍ استثماريةً مختلفة، وتُدار بشكلٍ مستقل عن الشركات المُشغِّلة لها. وبموجب هذا الاستثمار، تحصل &e على حصة مُسَيْطِرَة (50% + 1 حصة اقتصادية) في كلٍّ من الشركات المُشغلة وأعمال البنية التحتية.

ويسعى الجانبان، &e ومجموعة PPF، إلى تعظيم فرص التعاون المشترك بينهما، بما يشمل تقليص التكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي، إلى جانب العديد من الفرص المتاحة أمام &e لإطلاق خدماتها وحلولها الرقمية الرائدة لقطاعات الأعمال والأفراد في وسط وشرق أوروبا.واتفق الجانبان على مواصلة الرئيس التنفيذي الحالي لـ PPF Telecom، باليش شارما، مهامَّه لضمان استمرارية الأعمال، والاعتماد على الخبرة الواسعة لـكوادر PPF Telecom في الأسواق التي تعمل بها.وتقود &e إنترناشونال هذا الاستحواذ، وهي وحدة أعمال الاتصالات في الأسواق العالمية لـ &e، في خطوة تهدف من خلالها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة لـ &e إنترناشونال في توسيع محفظة أعمالها الدولية، وتعزيز انتشار الحلول الرقمية لـ &e، وتعظيم مستوى ونطاق الشَّراكات في مختلف ركائز الأعمال التابعة لـ &e.

حصة الأغلبية

ووقَّعت &e اتفاقية مُلْزِمَة مع شركة Uber Technologies, Inc وشركتها الفرعية "Careem"؛ تقوم على أساسها &e بالاستحواذ على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App. يأتي هذا الاستحواذ، الذي بلغت قيمته 400 مليون دولار، داعمًا لاستراتيجية &e الطموحة والمتمثلة في توسيع نطاق الخدمات والعروض الرقمية للمستهلكين، وبما يُسهم في تسريع تحوُّلها إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية عالمية.

وأتمَّت المجموعة كذلك، وبنجاحٍ، الاستحواذَ الكامل، وبنسبة 100%، على شركة Service Souk DMCC المعروفة باسم Service Market؛ وبالشكل الذي يسهم في توسيع نطاق خدماتها الرقمية على منصة "بسمات" (Smiles)، وفي الوقت نفسه تقديم أكثر من 30 خدمة من الخدمات الرقمية اليومية لعملائها.كما عزَّزت &e مكانَتَها العالمية هذا العام بحصولها على لقب محفظة العلامات التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير Brand Finance Global 500 للعام الجاري 2023.

تجارب رائدة

وفي إطار سعيها المتواصل لتقديم تجارب رائدة وعالمية المستوى للعملاء، دخلت &e في شراكة مع "إندوسات"، تهدف إلى استكشاف طرق جديدة لخدمة العملاء في إندونيسيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمزيد من الدول والمناطق الأحرى، وبالشكل الذي يمكِّنهم من التمتع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة.

كما عزَّزت &e قدراتها في استخدام التقنيات المتطورة من خلال الشراكة مع E-Space؛ وذلك بهدف التطوير الإبداعي للحلول الرقمية السحابية وحلول إنترنت الأشياء المطوَّرة القائمة على الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي (Edge AI)، وبما يسهم في تعظيم قيمة الاتصال الذكي والحلول الرقمية بلا حدود عبْر مختلف الاستخدامات، سواء البرية أو البحرية أو الجوية.

وإضافةً إلى ذلك، فقد دخلت &e في شراكة مع "إنتل" (Intel)؛ بهدف العمل على تفعيل مراكز البيانات المتطورة، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى أقرب مستوًى من الصفر، باستخدام الجيل الرابع من Intel Xeon Scalable.

كما تعاونت &e مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتقديم ورش تعليمية وتفاعلية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، باعتبار ذلك جزءًا من التزام المجموعة بتمكين المجتمعات رقميًّا.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها &e لدعم القطاع التعليمي في دولة الإمارات، واستكمالًا للجهود السابقة للمجموعة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، التي أثمرت عن تنفيذ عدة ورش توعوية في المدارس؛ لنشر ثقافة الأمن السيبراني، وتعزيز القدرات الرقمية للأجيال القادمة.وتتعاون أكاديمية اتصالات من &e مع "إيرثلنك" (EarthLink) لإنشاء أكاديمية "إيرثلنك"، التي تهدف إلى تحقيق التميز في مجال الأعمال، وتنمية وتطوير القدرات القيادية والمواهب، ومشاركة المعرفة، وتوفير التدريب المهني.

وتعتمد الأكاديمية برنامجَ تدريبٍ شاملًا يغطِّي مجالات الاتصالات، وأنظمة توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، مما يَضْمَن تقديم برامج تدريبية بمعايير عالية الجودة تلبِّي احتياجات السوق.











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