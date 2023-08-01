10.3 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي» القابضة خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية النصف سنوية لغاية 30 يونيو 2023، حيث شهدت النتائج المالية النصف سنوية لغاية 30 يونيو 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في صافي أرباح المجموعة بلغ 10.3 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد نتيجة التنفيذ الدقيق لاستراتيجيات "ألفا ظبي" عبر قطاعات عملها الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق المزيد من العوائد للمساهمين، حيث حققت إيرادات المجموعة نمواً كبيراً وصل إلى 22.1 مليار درهم، بزيادة بلغت 29% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "جسد الأداء المُلفت في النصف الأول من العام لشركة ألفا ظبي القابضة إمكاناتها الكبيرة وقدرة محفظة أعمالها المتنوعة على التكيف مع كافة ظروف السوق، وبدا ذلك واضحاً في حجم الإيرادات الضخم الذي سجل 22.1 مليار درهم، وصافي أرباح وصل إلى 10.3 مليار درهم، ونسبة نمو عالية تقف شاهداً على نجاحنا في تجاوز تحديات السوق وتقلباته.

أضاف العامري: "نجدد التزامنا الراسخ بتطوير أنشطتنا الاستثمارية الأساسية عبر التوسع بشراكاتنا الاستراتيجية الحالية ونسج أخرى جديدة وتعزيز عمليات الاستحواذ ذات الجدوى الاقتصادية، ومشروعنا المشترك مع "مبادلة" هو خير دليل على المضي قدماً لتحقيق طموحنا في استثمار نحو 9 مليارات درهم في فرص الائتمان العالمية، تنفيذاً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تنويع محفظة استثماراتنا وتمهيد الطريق لـ ألفا ظبي القابضة للدخول في سوق الائتمان الخاص وتحقيق عوائد مجزية لمساهمينا.

وقال "إننا نعتز بالإنجازات الكبيرة التي حققناها حتى الآن في مجال النمو والتوسع، والتي تُعد محفزاً إضافياً لنا لتحقيق المزيد من التطور الاستراتيجي، كما سيتيح لنا مركزنا النقدي القوي (17.6 مليار درهم) الاستثمار في فرص نمو ذات عائدات مجزية، في قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة عبر العالم، واتخاذ قرارات استثمارية ذكية تُثري محفظتنا وتعود بالفائدة على مساهمينا في المنظورين القريب والبعيد."

وتميزت الأشهر الستة الأولى من العام بقفزة في الإيرادات في جميع قطاعات الأعمال، مدعومة بالتأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها الشركة منذ عام 2022، وخاصة بعد دمج شركة "الدار العقارية" في مستهل الربع الثاني من العام الماضي.

وعمدت ألفا ظبي أيضاً إلى توسيع نطاق مشاريعها الاستثمارية لتشمل مجموعة أوسع من الفرص مثل المشروع المشترك الذي أطلقته بالتعاون مع "شركة مبادلة للاستثمار" للدخول معاً في فرص عالمية مجدية في مجال الائتمان. ولدى ألفا ظبي ومبادلة خططاً مشتركة طموحة لاستثمار نحو 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتتطلع الأولى للاستفادة من شراكة "مبادلة" الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة "أبولو" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APO)، والتي تعد إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، للظفر بفرص استثمارية عالية الجودة في قطاع الائتمان الخاص. هذا ونفذت المجموعة عمليات استحواذ استراتيجية في شركات بارزة مثل "أدمو لايفستايل ليميتد"، و"المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق"، في تجسيد واضح لالتزام ألفا ظبي بتوسيع محفظتها الاستثمارية وتنويعها.

تتمتع مجموعة ألفا ظبي القابضة بميزانية عمومية ممتازة، حيث بلغ إجمالي موجوداتها 127.9 مليار درهم، وبمكانة نقدية قوية تصل إلى 17.6 مليار درهم، ويرجع الانخفاض الطفيف في إجمالي الموجودات والرصيد النقدي بشكل رئيسي إلى إزالة «بيور هيلث القابضة» من الميزانية العمومية واستثمار المجموعة للفائض النقدي.

وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بدور كبير في نمو إيراداتها، حيث أظهرت مؤشرات الأداء في جميع القطاعات نمواً ملحوظاً وزيادة كبيرة في الأرباح، وأسهمت محافظ الشركة في قطاعات العقارات والصناعة والبناء والخدمات والمجالات الأخرى في هذه القفزة، والتي مثلت 23% و31% و19% و15% من إجمالي الإيرادات على التوالي.

وتمضي ألفا ظبي قدماً في الارتقاء بأعمالها التشغيلية وترسيخ مكانتها المالية القوية وتعزيز استثماراتها الاقتصادية ذات المردود السريع والعالي، مستفيدة من وضعها المالي المميز لدفع عجلة النمو والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة للاستثمار الناجح والربحي، مع التركيز على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنوع في التوسع الجغرافي وتبني ممارسات حوكمة مؤسسية فاعلة في جميع المجالات لضمان استمرار الشركة في تحقيق عوائد عالية ومستدامة لمساهميها.