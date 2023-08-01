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%34 نمو عدد نزلاء فنادق أبوظبي بالنصف الأول

ارتفاع إيرادات فنادق أبوظبي خلال الربع الثالث.. وعودة قوية لقطاع السياحة
1 أغسطس 2023 13:14

 

رشا طبيلة (أبوظبي)
استقبلت فنادق أبوظبي 2.4 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنمو 34% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية سجلت إيرادات بنحو 3 مليارات درهم في النصف الأول، بنمو 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت حققت متوسط إشغال بلغ 70%، بينما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 425 درهم بنمو 24%، وبلغ متوسط الإقامة في فنادق الإمارة 2.7 ليلة.

وبحسب البيانات، فإن السوق المحلي يستحوذ على الحصة الأكبر مقارنة بالأسواق الدولية بحصة 21%، حيث استقبلت فنادق الإمارة 495 ألف نزيل فندقي محلي، وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، حققت الهند المرتبة الأولى بعدد النزلاء حيث استقبلت الإمارة 271 ألف نزيل هندي بنمو 45%، ثم السوق البريطاني بواقع 101 ألف نزيل بنمو 37%، ثم السوق الروسي بواقع 88 ألف نزيل بنمو 205%، يليه السوق المصري بواقع 87 ألف نزيل بنمو 27%، ثم الفليبيني بواقع 84 ألف نزيل بنمو 11%، ثم السوق الصيني بواقع 74 ألف نزيل بنمو 449%، ثم الأميركي بواقع 62 ألف نزيل بنمو 32%، ثم السعودي بواقع 58 ألف نزيل بنمو 26%، ثم الباكستاني بواقع 51 ألف نزيل بنمو 14%، ثم الأردني بواقع 45 ألف نزيل بنمو 17%.
وتشكل قائمة الـ 10 أسواق الدولية السياحية الرئيسية 38% من إجمالي نزلاء فنادق أبوظبي.

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وفيما يتعلق بمدن ومناطق الإمارة، استقبلت مدينة العين في النصف الأول من العام 179 ألف نزيل بنمو 20%، في وقت استقبلت فنادق منطقة الظفرة 61 ألف نزيل بنمو 11%، واستقبلت فنادق مدينة أبوظبي 2.1 مليون نزيل بنمو 36%.
وحول بيانات شهر يونيو، استقبلت فنادق الإمارة 406 آلاف نزيل بنمو 33% مقارنة بيونيو من العام الماضي، بينما سجلت متوسط إشغال بواقع 63%، وبلغ إجمالي إيرادات الفنادق في يونيو 384 مليون درهم بنمو 20%، بينما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية بنسبة 17% إلى 214 درهماً.

دائرة الثقافة والسياحة
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