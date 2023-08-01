النفط يستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والذي بلغته أمس الاثنين وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وبحلول الساعة 0135 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 13 سنتا أو 0.15 بالمئة مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة.

ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل أمس الاثنين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.69 دولارا للبرميل منخفضا 0.1 بالمئة أو 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة والذي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 ابريل.



